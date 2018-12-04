Трансплантація в Україні: Супрун розповіла подробиці

Наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров'я України зробило дуже важливий крок для запровадження системи трансплантації в Україні. Розпочалися закупівлі послуги для розробки Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Про це інформує виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

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За її словами подібні системи працюють в усьому світі та допомагають якомога швидше знайти потенційного донора, фізичні показники якого є ідеальними для пацієнта, що потребує трансплантації.

Зокрема через те, що в нас, поки що, відсутня така база потенційних донорів, трансплантації проводиться значно менше, ніж їх потребують пацієнти.

Нещодавно МОЗ України вийшло на фінішну пряму по закупівлі послуги з розробки Єдиної державної інформаційної системи трансплантації та окремо – придбання реєстру донорів кісткового мозку з можливістю доступу до міжнародної бази даних донорів. Це означає, що вже з 2019 року сферу трансплантації в Україні чекають суттєві зміни,

– розповіла Супрун.

Також зазначається, що в Україні з’явиться нова професія – "трансплант-координатор".

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