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      Трансплантація в Україні: Супрун розповіла подробиці

      356 Читать новость на русском
      Як в Україні буде розвиватися трансплантація
      Як в Україні буде розвиватися трансплантація / politeka.net

      Наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров'я України зробило дуже важливий крок для запровадження системи трансплантації в Україні. Розпочалися закупівлі послуги для розробки Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

      Про це інформує виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

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      За її словами подібні системи працюють в усьому світі та допомагають якомога швидше знайти потенційного донора, фізичні показники якого є ідеальними для пацієнта, що потребує трансплантації.

      via GIPHY

      Зокрема через те, що в нас, поки що, відсутня така база потенційних донорів, трансплантації проводиться значно менше, ніж їх потребують пацієнти.

      Нещодавно МОЗ України вийшло на фінішну пряму по закупівлі послуги з розробки Єдиної державної інформаційної системи трансплантації та окремо – придбання реєстру донорів кісткового мозку з можливістю доступу до міжнародної бази даних донорів. Це означає, що вже з 2019 року сферу трансплантації в Україні чекають суттєві зміни, 
      – розповіла Супрун.

      Також зазначається, що в Україні з’явиться нова професія – "трансплант-координатор".

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
      Джерело: Здоров'я 24
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