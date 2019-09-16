Транспорт без кондукторів: чому ця робота на межі "вимирання" та які ще професії можуть зникнути

Через півтора місяці в столичному транспорті більше не буде звичних нам кондукторів, принаймні так обіцяє "Київпастранс". Мовляв, це – крок назустріч майбутньому.

Так, останні 5 років пан Микола працював кондуктором у столичних тролейбусах. Та нині – ризикує залишитися без роботи, адже з 1 листопада "Київпастранс" звільнить усіх його колег.

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Чому більше не буде кондукторів? У комунальному громадському транспорті переходять на автоматику – працюватимуть електронні валідатори.

Однак, у "Київпастрансі" уже запевнили – на вулиці кондукторів не залишать. Усім, а це десь 1700 осіб, будуть пропонувати роботу – альтернативних вакансій вистачає.



Кондуктори вже не працюватимуть в транспорті Києва

Ким можуть працювати кондуктори? "Буде понад 600 працівників комунального підприємства працевлаштовані саме тут. Інші вакансії також будуть пропонуватися контролерам-касирам. Є учбовий комбінат, який може перенавчити тих, хто бажає стати водієм, чи якусь опанувати іншу професію", – запевнив начальник відділу обліку "Київпастрансу" Олександр Вавринчук.

Оскільки купити квитки у транспорті можна буде автоматично – збільшиться кількість контролерів. Якщо кондуктор захоче стати контролером – ще й виграє. Їхня зарплатня нині – від 10 000 гривень, удвічі вища, ніж у кондуктора.

Все, що треба знати про єдиний електронний квиток – читайте у матеріалі 24 каналу.

Кондуктори – одна з професій, яка фактично не витримує конкуренції з автоматикою.

Хто ще в зоні ризику? Експерти кажуть, що тотальне зникнення професій буває не часто. Вони радше трансформуються – кондуктори в контролерів, сажотруси в сантехніків, листоноші в кур'єрів. А от остаточно зникнути можуть посади молодших-консультантів, бухгалтерів, касирів – тобто ті, яких повністю можуть замінити машини.



З часом професія касирів теж може зникнути

Однак, професії не тільки зникають – з'являються й нові. За даними Держслужби зайнятості, в Україні за останні 3 роки з'явилося близько 50 нових професій – у сферах охорони здоров'я, будівництва та енергетики.

Попит на які професії збільшиться у майбутньому? Експерти ж прогнозують, що в найближчому майбутньому зростатиме попит на інженерів і архітекторів, які володіють сучасними технологіями та іноземними мовами. Та нагадують – аби бути затребуваним на ринку праці – потрібно постійно навчатися чомусь новому.