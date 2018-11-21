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      Транспортний колапс у Херсоні: чому люди уже тиждень ходять пішки

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      Херсон вже тиждень без маршруток – так перевізники відреагували на рішення суду, який повернув старий тариф за проїзд.

      Влада ж у відповідь лише розводить руками, мовляв, не в силах вплинути на власників маршрутного бізнесу.

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      Жителі Херсону рятуються, як можуть. Хтось іде на роботу пішки, хтось проситься у попутники до автомобілістів. Якщо ж пасарижирам пощастить, і вони таки дочекаються маршрутки, то платити доводиться 8 гривень. Хоча офіційний тариф – 4.

      Водії маршруток кажуть, що виїхати на лінію готові хоч зараз, якщо буде вказівка керівництва.

      Зараз суд закінчиться і все буде вирішено. Нам прийдуть скажуть виїжджати на роботу – ми поїдемо,
      – сказав водій маршрутки Олександр.

      Але власники команди не дають: вимагають підвищити тариф – із 4 до 6 гривень. Минулого тижня мерія так і зробила. Однак це рішення скасував суд, тому перевізники і пішли на шантаж. У Херсоні з комунальних автобусів лише тролейбуси, тому це зробити легко.

      І всі прекрасно розуміють, що потрібно транспорт на комунальну основу перевести, і ніхто нічого не робить,
      – заявила жителька Херсона Надія Наконечна.

      Змучені транспортними випробуваннями мешканці теж протестують. Вчора під мерією вимагали від мера Володимира Миколаєнка піти у відставку або вирішити питання з маршрутками. Мер сам у відставку не пішов, а от керівницю управління транспорту звільнив. Та пообіцяв розірвати угоди з перевізниками, які не виходять на рейси.

      Зробили відповідальним керівника управління транспорту, зробили відповідальним керівника комунального підприємства, відповідальний міський голова, а ті люди, які саботують, таке враження, що вони ні за що не повинні відповідати,
      – наголосив міський голова Херсона  Володимир Миколаєнко.

      Нагадаємо, що це вже не перший транспортний пікет за останні тижні в Україні. Нещодавно проти підвищення цін виступили люди в Тернополі. Там з першого листопада ціну на проїзд у громадському транспорті підняли удвічі. Так, проїзд у тролейбусі з 4 гривень зріс до 8, а в маршрутці – з 5 гривень до 9. Люди влаштували "транспортний протест маршруткам": почали ходити на роботу пішки, підвозити попутників та пікетувати мерію. Перевізники натомість не вийшли на маршрути. За кілька днів рішення про підняття цін на 100 відсотків скасували. Вартість квитка і тролейбусах, і маршрутках зросла на одну гривню.

      Теги: Транспорт Новини України Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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