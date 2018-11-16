Транспортний колапс у Херсоні: від безвиході для пасажирів до "розв'язання" проблеми з гумором

Приватні перевізники самовільно підвищили вартість проїзду у маршрутках, попри рішення міської влади, до восьми гривень – а це удвічі більша сума, ніж пасажири сплачували раніше. Втім, херсонці не втратили почуття гумору і бажання відвоювати своє право платити менше.

Про це повідомив херсонський портал BUKVA.

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Виконавчий комітет міськради встановив ціну проїзду у шість гривень. У відповідь на це депутат міськради Дмитро Ільченко подав позов до суду, і суд призупинив дію рішення виконкому до завершення розгляду справи. Та на маршрутках, попри це, з'явилися папірці з написом "8 гривень", і якщо люди відмовляються платити – їх висаджують. До того ж місцеві мешканці скаржаться, що інколи водії і з 10 гривень решти не дають.



Вісім гривень вимагають перевізники у Херсоні, попри рішення суду та міської влади

При цьому всьому маршрутних автобусів вийшло на вулиці значно менше, ніж зазвичай. Від безвиході пасажири штурмують тролейбуси, які не можуть впоратися з такою кількістю охочих. А багато хто змушений просто йти пішки. Обурені мешканці міста вимагають знизити вартість проїзду та погрожують розпочати акції протесту.

Утім, не втрачають вони і почуття гумору. Мовляв, перевізники вирішили провчити триста тисяч людей у місті, то чому б людям не провчити перевізників – адже їх значно менше. У соціальних мережах лунають заклики не користуватися маршрутками та запустили флешмоб "Підвези херсонця". А користувач Facebook під іменем Ann Lucky запропонувала радикальний спосіб "розв'язання" проблеми.

Ось така моя відповідь на підняття ціни за квитки. Наголошую, гроші не фальшиві. На банкноті чітко видно знаки захисту і Нацбанку,

– написала Lucky.



"Відповідь на підняття ціни за проїзд" від деяких мешканців Херсона

Нагадаємо, транспортні колапси останнім часом спостерігали мешканці кількох міст України. Зокрема, у Тернополі перевізники страйкували і погодилися повернутися на маршрути тільки після того, як їм повідомили про можливість втрати ліцензії. А от у Черкасах перевізники навідріз відмовилися безкоштовно возити школярів та пенсіонерів і оголосили страйк. Адже, за їхніми словами, давно працюють собі у збиток.