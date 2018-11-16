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      Транспортний колапс у Херсоні: від безвиході для пасажирів до "розв'язання" проблеми з гумором

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      Транспортний колапс у Херсоні
      Транспортний колапс у Херсоні / Фото з відкритих джерел

      Приватні перевізники самовільно підвищили вартість проїзду у маршрутках, попри рішення міської влади, до восьми гривень – а це удвічі більша сума, ніж пасажири сплачували раніше. Втім, херсонці не втратили почуття гумору і бажання відвоювати своє право платити менше.

      Про це повідомив херсонський портал BUKVA.

      Читайте також: Транспортний колапс у Тернополі: відомо остаточно, наскільки зросте ціна квитка

      Виконавчий комітет міськради встановив ціну проїзду у шість гривень. У відповідь на це депутат міськради Дмитро Ільченко подав позов до суду, і суд призупинив дію рішення виконкому до завершення розгляду справи. Та на маршрутках, попри це, з'явилися папірці з написом "8 гривень", і якщо люди відмовляються платити – їх висаджують. До того ж місцеві мешканці скаржаться, що інколи водії і з 10 гривень решти не дають.


      Вісім гривень вимагають перевізники у Херсоні, попри рішення суду та міської влади

      При цьому всьому маршрутних автобусів вийшло на вулиці значно менше, ніж зазвичай. Від безвиході пасажири штурмують тролейбуси, які не можуть впоратися з такою кількістю охочих. А багато хто змушений просто йти пішки. Обурені мешканці міста вимагають знизити вартість проїзду та погрожують розпочати акції протесту.

      Утім, не втрачають вони і почуття гумору. Мовляв, перевізники вирішили провчити триста тисяч людей у місті, то чому б людям не провчити перевізників – адже їх значно менше. У соціальних мережах лунають заклики не користуватися маршрутками та запустили флешмоб "Підвези херсонця". А користувач Facebook під іменем Ann Lucky запропонувала радикальний спосіб "розв'язання" проблеми.

      Ось така моя відповідь на підняття ціни за квитки. Наголошую, гроші не фальшиві. На банкноті чітко видно знаки захисту і Нацбанку,
      – написала Lucky.


      "Відповідь на підняття ціни за проїзд" від деяких мешканців Херсона

      До слова, підвищення ціни на проїзд не гарантувало покращення сервісу чи технічного стану транспортних засобів, які використовуються перевізниками на українських дорогах.

      Нагадаємо, транспортні колапси останнім часом спостерігали мешканці кількох міст України. Зокрема, у Тернополі перевізники страйкували і погодилися повернутися на маршрути тільки після того, як їм повідомили про можливість втрати ліцензії. А от у Черкасах перевізники навідріз відмовилися безкоштовно возити школярів та пенсіонерів і оголосили страйк. Адже, за їхніми словами, давно працюють собі у збиток.

      Теги: Новини України Транспорт Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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