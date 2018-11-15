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      Транспортний колапс у Тернополі: відомо остаточно, наскільки зросте ціна квитка

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      Транспортний колапс у Тернополі
      Транспортний колапс у Тернополі / Фото з відкритих джерел

      Вартість проїзду у міському транспорті Тернополя з суботи, 17 листопада, зросте – на одну гривню. Утім, це не буде останнім подорожчанням 2018 року.

      Про це повідомила прес-служба Тернопільської міської ради.

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      Проїзд у тролейбусах обійдеться тепер у п'ять гривень, а у маршрутних таксі та автобусах – шість гривень. Не матиме значення ні статус пасажира, ні форма розрахунку. Утім, вже з 20 грудня 2018 року чинними стануть так звані диференційовані тарифи: оплата за проїзд готівкою чи будь-яким іншим способом буде ще коштуватиме ще на одну гривню більше, якщо пасажир не матиме "Карти тернополянина".

      На основі отриманого висновку незалежного експерта, поданих рекомендацій профільної депутатської комісії та розрахунків вартості проїзду місцевими громадськими активістами 15 листопада рішенням виконавчого комітету затверджено нові тарифи на проїзд у міському громадському транспорті,
      – йдеться у повідомленні прес-служби.

      Міський голова Тернополя Сергій Надал особливо наголосив на тому, що метою нововведень є максимальне виведення з обігу готівки при розрахунку за проїзд та ведення чіткого обліку пасажирів.

      Надал
      Міський голова Тернополя Сергій Надал вважає, що потрібен чіткий облік пасажирів

      Рішення про зміну тарифу з 20 грудня прийняте, як пояснив мер, з метою надання тернополянам достатньої кількості часу для виготовлення персоніфікованої "Картки тернополянина". Яку, до слова, оформити можуть тільки особи, зареєстровані у Тернополі, або ті, які офіційно працюють у місті.

      Транспортний колапс у тернополі: хроніка подій
      Теги: Новини України Тернопіль Транспорт
      Джерело: 24 канал
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