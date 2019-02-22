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      Транспортний скандал у Харкові: активісти запалили сміттєвий бак перед мерією

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      Напередодні суд у Харкові постановив скасувати подорожчання проїзду в електротранспорті, та міська влада на це не зважає. Тож мешканці міста влаштували акції протесту, щоб змусити чиновників виконати рішення суду.

      Чому виникла проблема

      Харківські пасажири змушені платити за новими цінами: вісім гривень у метро замість п'яти, а в трамваях й тролейбусах шість гривень замість чотирьох.

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      Уже двічі групи людей вривалися на станції місцевого метро та просто перестрибували турнікети, тікаючи від охорони. А 20 лютого активісти взяли під контроль одну зі станцій підземки: там турнікети закрили взагалі та пропускали пасажирів за старою ціною.

      Оскаржили подорожчання в суді представники Харківського антикорупційного центру, адже знайшли одразу кілька порушень.

      Підписав це рішення Новак (секретар Харківської міської ради – ред. 24 канал), хоча мер був у цей день на роботі. Цьому є підтвердження: інші розпорядження підписані саме Кернесом. Крім цього, підвищення ціни на проїзд не пройшло необхідну регуляторну процедуру,
      – пояснив Дмитро Булах, голова Харківського антикорупційного центру.

      Як реагують місцеві чиновники

      В  міській раді Харкова підвищення вартості проїзду обґрунтували тим, що подорожчала енергія. А також переконують, що стара вартість не компенсовувала затрат підприємств.

      До мера активістам достукатися таки не вдалося. На місці був лише його заступник з питань інфраструктури Євген Водовозов, який зазначив, що діє за рішенням виконавчого комітету.

      Протести у Харкові
      Протести у Харкові

      Харківські чиновники пообіцяли розробити програму лояльності для пасажирів. Відповідно до постанови суду старі ціни мають повернутися принаймні на час розгляду справи. Та в міськраді вже анонсували, що подадуть апеляцію на це рішення.

      Активісти ж наполягають, що проблему вирішить лише прозора робота комунальних підприємств.

      Ми бачимо, що комунальні підприємства стабільно демонструють нестачу в сотні мільйонів гривень. Ми вважаємо, що ці гроші вимиваються з підприємств завдяки різноманітним схемам,
      – прокоментував очільник Антикорупційного блоку учасників АТО Антон Сосницький.

      Тим часом у прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження через невиконання рішення суду чиновниками.
       

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      Теги: Новини України Новини Харкова Протести Транспорт Геннадій Кернес
      Джерело: 24 канал
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