Транспортний скандал у Харкові: активісти запалили сміттєвий бак перед мерією

Напередодні суд у Харкові постановив скасувати подорожчання проїзду в електротранспорті, та міська влада на це не зважає. Тож мешканці міста влаштували акції протесту, щоб змусити чиновників виконати рішення суду.

Чому виникла проблема

Харківські пасажири змушені платити за новими цінами: вісім гривень у метро замість п'яти, а в трамваях й тролейбусах шість гривень замість чотирьох.

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Уже двічі групи людей вривалися на станції місцевого метро та просто перестрибували турнікети, тікаючи від охорони. А 20 лютого активісти взяли під контроль одну зі станцій підземки: там турнікети закрили взагалі та пропускали пасажирів за старою ціною.

Оскаржили подорожчання в суді представники Харківського антикорупційного центру, адже знайшли одразу кілька порушень.

Підписав це рішення Новак (секретар Харківської міської ради – ред. 24 канал), хоча мер був у цей день на роботі. Цьому є підтвердження: інші розпорядження підписані саме Кернесом. Крім цього, підвищення ціни на проїзд не пройшло необхідну регуляторну процедуру,

– пояснив Дмитро Булах, голова Харківського антикорупційного центру.

Як реагують місцеві чиновники

В міській раді Харкова підвищення вартості проїзду обґрунтували тим, що подорожчала енергія. А також переконують, що стара вартість не компенсовувала затрат підприємств.

До мера активістам достукатися таки не вдалося. На місці був лише його заступник з питань інфраструктури Євген Водовозов, який зазначив, що діє за рішенням виконавчого комітету.



Протести у Харкові

Харківські чиновники пообіцяли розробити програму лояльності для пасажирів. Відповідно до постанови суду старі ціни мають повернутися принаймні на час розгляду справи. Та в міськраді вже анонсували, що подадуть апеляцію на це рішення.

Активісти ж наполягають, що проблему вирішить лише прозора робота комунальних підприємств.

Ми бачимо, що комунальні підприємства стабільно демонструють нестачу в сотні мільйонів гривень. Ми вважаємо, що ці гроші вимиваються з підприємств завдяки різноманітним схемам,

– прокоментував очільник Антикорупційного блоку учасників АТО Антон Сосницький.

Тим часом у прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження через невиконання рішення суду чиновниками.

