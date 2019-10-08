14:35
8 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського
      Вєсті Кремля
      21:38, 7 жовтня
      Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського
      Вєсті.UA
      21:14, 7 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Транзит газу через Україну: Путін готовий укласти договір на рік, а не на 10

      1054 Читать новость на русском
      Путін готовий укласти договір лише на рік
      Путін готовий укласти договір лише на рік / Getty images

      Новий раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу відбудеться 28 жовтня. Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.

      Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що з точки зору нормативної бази можна взяти старий контракт та продовжити його на якийсь час, повідомляють російські ЗМІ.

      Важливо: Транзит газу через Україну: на який тариф обіцяють погодитись у Росії

      "Як сказав президент (Володимир Путін – ред. 24 канал), до 1 року можна продовжити", – сказав Новак.

      Що пропонують в Україні та ЄС?

      На тристоронніх переговорах про транзит російського газу через Україну, українська та європейська сторони підтримують укладання договору на транзит газу терміном щонайменше на 10 років.

      Чому Росія хоче укласти коротку угоду?

      Російська Федерація сподівається добудувати газогони в обхід України у 2020 році. До прикладу, "Північний потік-2" готовий уже на 83%. У РФ анонсували, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще 4-5 тижнів.

      "Що стосується української ГТС, це одна з інфраструктур, вона має на конкурентних засадах конкурувати з іншими, забезпечувати рівні конкурентні ціни на прокачку газу", – додав Новак.

      19 вересня у Брюсселі завершилися тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Тривали вони недовго – всього 40 хвилин.

      Короткі підсумки першого етапу переговорів:

      • Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.
      • На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.
      • Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.
      • Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.
      • Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
      • Кабінет міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

      Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо скоро старий стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.

      Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

      blog_ava
      Скільки людей померли від кору в Україні
      сьогодні
      10643
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Газ Газовий контракт Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      сьогодні , 12:00 Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      Світові Медіа 507
      Як довго поліцейські катуватимуть та вбиватимуть громадян: нові резонансні справи
      сьогодні , 11:30 Як довго поліцейські катуватимуть та вбиватимуть громадян: нові резонансні справи
      Дмитро Гнап 788
      Виставка Brand Licensing Europe, або Як світові бренди потрапляють на український ринок?
      сьогодні , 10:00 Виставка Brand Licensing Europe, або Як світові бренди потрапляють на український ринок?
      Під обкладинкою 148
      Луценко і криза в США: про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори
      сьогодні , 09:16 Луценко і криза в США: про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори
      Інна Жолобович 1228
      "Спляча агентура" Кремля, або Ще один доказ про підготовку Росії до окупації Криму та Донбасу
      сьогодні , 08:40 "Спляча агентура" Кремля, або Ще один доказ про підготовку Росії до окупації Криму та Донбасу
      Блог Медіа 1673
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук