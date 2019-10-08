Транзит газу через Україну: Путін готовий укласти договір на рік, а не на 10

Новий раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу відбудеться 28 жовтня. Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що з точки зору нормативної бази можна взяти старий контракт та продовжити його на якийсь час, повідомляють російські ЗМІ.

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"Як сказав президент (Володимир Путін – ред. 24 канал), до 1 року можна продовжити", – сказав Новак.

Що пропонують в Україні та ЄС?

На тристоронніх переговорах про транзит російського газу через Україну, українська та європейська сторони підтримують укладання договору на транзит газу терміном щонайменше на 10 років.

Чому Росія хоче укласти коротку угоду?

Російська Федерація сподівається добудувати газогони в обхід України у 2020 році. До прикладу, "Північний потік-2" готовий уже на 83%. У РФ анонсували, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще 4-5 тижнів.

"Що стосується української ГТС, це одна з інфраструктур, вона має на конкурентних засадах конкурувати з іншими, забезпечувати рівні конкурентні ціни на прокачку газу", – додав Новак.

19 вересня у Брюсселі завершилися тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Тривали вони недовго – всього 40 хвилин.

Короткі підсумки першого етапу переговорів:

Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.

Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Кабінет міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо скоро старий стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.