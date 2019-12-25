00:49
25 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 грудня
      Вєсті.UA: Танки для України від Вакарчука. "Тіктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:06, 24 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Якщо Росія "зістрибне" з газових домовленостей, то буде винною у відсутності газу в ЄС, – Оржель

      236 Читать новость на русском
      кщо Росія "зістрибне" з газових домовленостей, то буде винною у відсутності газу в ЄС / ua-energy.org

      Росія може відмовитися виконувати свої зобов’язання в межах підписаного протоколу щодо продовження транзиту газу з Україною. Однак це зробить її винною з проблемами за газопостачанням в ЄС.

      Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у своїй колонці для "Економічної правди" зазначив, що Україна готова до непередбачуваних дії Росії.

      Читайте також: Ми кого хочемо обдурити: Герус заявив, що Україна купує російський газ

      Якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе "Газпром". Україна покаже себе як надійний і договороздатний транзитний партнер Європи, який може йти на розумні компроміси, що відповідають нашим національним інтересам і енергетичній безпеці Євросоюзу,
      – додав Оржель.

      Переконати російську сторону піти на поступки на переговорах з Україною допоміг позов "Нвфтогазу" до "Газпрому" на 12,2 мільярда доларів та санкції США проти "Північного потоку-2".

      Довідка. Про санкції США проти "Північного потоку-2" – читайте тут.

      Оржель пояснив, що саме через оборонний бюджет США зустріч затягували.

      Коли 20 грудня ми готувалися до погодження, то вже знали, що оборонний бюджет США буде підписаний із запровадженням санкцій проти компаній, які будують "Північний потік-2,
      – пояснив політик.

      Олексій Оржель повідомив, що протягом наступних 5 років за допомогою транзиту газу Україна зможе отримати 18 мільярдів доларів.

      Контракт на транзит російського газу через Україну: що відомо

      20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали протокол, яким передбачено кроки, необхідні для продовження транзиту російського газу через Україну.

      До речі: Україна відремонтує свою частину газопроводу з Сибіру до Європи

      Домовленостями передбачено:

      • контракт на транзит газу укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на тих же умовах ще на наступні 10 років;
      • російська сторона виплачує "Нафтогазу" близько 3 мільярдів доларів за рішеннями Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року;
      • "Нафтогаз" відмовляється від нових претензій та відкликає позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів. Україна відмовиться від штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів;
      • обсяги транзиту складають 65 мільярдів кубів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів упродовж 2021-2024 років за умови конкурентного тарифу;

      Загалом після виконання всіх пунктів домовленостей, зокрема щодо відмови від судових вимог та виплати 3 мільярдів доларів "Нафтогазу", "Газпром" зможе потенційно відновити прямі поставки газу до України, які припинили у листопаді 2015 року.

      Всі новини про транзит газу – читайте тут.

      Супрун пояснила, чи потрібно пити таблетки для покращення травлення
      24 грудня
      12329
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Газовий контракт Газ Газовий конфлікт Новини політики Новини Росії Газпром Нафтогаз Олексій Оржель
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      24 грудня , 22:00 Головні новини 24 грудня: Кузьменко залишається під вартою, тарифи на опалення знизяться
      Северин Трач 741
      24 грудня , 22:00 В СССР все люди были здоровыми и жили очень долго: разоблачаем очередной миф
      Максим Мирович 1384
      24 грудня , 21:12 Прориви року: найбільші успіхи українських стартапів у 2019
      Юлія Бабич 241
      24 грудня , 19:00 Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році
      Вісент Луїс 340
      24 грудня , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 2208
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук