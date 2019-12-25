Якщо Росія "зістрибне" з газових домовленостей, то буде винною у відсутності газу в ЄС, – Оржель

Росія може відмовитися виконувати свої зобов’язання в межах підписаного протоколу щодо продовження транзиту газу з Україною. Однак це зробить її винною з проблемами за газопостачанням в ЄС.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у своїй колонці для "Економічної правди" зазначив, що Україна готова до непередбачуваних дії Росії.

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Якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе "Газпром". Україна покаже себе як надійний і договороздатний транзитний партнер Європи, який може йти на розумні компроміси, що відповідають нашим національним інтересам і енергетичній безпеці Євросоюзу,

– додав Оржель.

Переконати російську сторону піти на поступки на переговорах з Україною допоміг позов "Нвфтогазу" до "Газпрому" на 12,2 мільярда доларів та санкції США проти "Північного потоку-2".

Довідка. Про санкції США проти "Північного потоку-2" – читайте тут.

Оржель пояснив, що саме через оборонний бюджет США зустріч затягували.

Коли 20 грудня ми готувалися до погодження, то вже знали, що оборонний бюджет США буде підписаний із запровадженням санкцій проти компаній, які будують "Північний потік-2,

– пояснив політик.

Олексій Оржель повідомив, що протягом наступних 5 років за допомогою транзиту газу Україна зможе отримати 18 мільярдів доларів.

Контракт на транзит російського газу через Україну: що відомо

20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали протокол, яким передбачено кроки, необхідні для продовження транзиту російського газу через Україну.

До речі: Україна відремонтує свою частину газопроводу з Сибіру до Європи

Домовленостями передбачено:

контракт на транзит газу укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на тих же умовах ще на наступні 10 років;

російська сторона виплачує "Нафтогазу" близько 3 мільярдів доларів за рішеннями Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року;

"Нафтогаз" відмовляється від нових претензій та відкликає позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів. Україна відмовиться від штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів;

обсяги транзиту складають 65 мільярдів кубів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів упродовж 2021-2024 років за умови конкурентного тарифу;

Загалом після виконання всіх пунктів домовленостей, зокрема щодо відмови від судових вимог та виплати 3 мільярдів доларів "Нафтогазу", "Газпром" зможе потенційно відновити прямі поставки газу до України, які припинили у листопаді 2015 року.

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