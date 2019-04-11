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      Транзит газу через Україну скорочуватиметься, – експерт

      82 Читать новость на русском
      Газовий транзит і його перспективи
      Газовий транзит і його перспективи / censor.net.ua

      Нова газова директива ЄС не збільшує шансів на продовження транзиту через українську ГТС, він однозначно буде поступово падати. Але договір про транзит газу в 2020 році і після нього буде продовжений, навіть в разі закінчення будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" вже в 2019 році.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політолог Владислав Сердюк, коментуючи запитання, чи забезпечить нове газове регулювання ЄС функціонування транзитної ГТС України.

      Що означає газова директива ЄСВона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України (також – на газопроводи з третіх країн). За застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме Німеччина під наглядом Єврокомісії. "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

      Читайте детальніше: Що означає газова директива ЄС для України та інших: коротко про головне

      Після того, як будуть добудовані газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", для їх роботи доведеться встановити малу інфраструктуру, тобто, відкачування газу, розподіл тощо. На це в кращому випадку буде потрібно рік або навіть два. А значить, потреба в українській ГТС для "Газпрому" до 2021 буде висока. Після цього "Газпром" і європейські трейдери будуть поступово нарощувати обсяги транзиту через нові газопроводи. Це все також залишає українську ГТС актуальною,
      – пояснив експерт.

      Але з'являється загроза зниження обсягів транзиту аж до 2025 року, коли він може бути припинений зовсім, зауважив Сердюк. На його думку, нас очікує падіння транзиту до рівня 25-35 мільярдів кубометрів газу на рік. Це досить багато, враховуючи, що в 2018-му Україна провела в Європу близько 85 мільярдів російського газу.

      Нові дослідження і прогнози Європейської комісії свідчать про те, що споживання газу в Європі до 2050 року впаде лише на 2%, а видобуток – практично на 50%, що означатиме потребу в імпортному газі. Тут "Газпрому" обов'язково стане в нагоді українська ГТС.

      Сподіваюся, що до того часу Україна настільки наростить внутрішній видобуток, що зможе стати одним з найбільших самостійних європейських газових експортерів, а не черговою логістичною ланкою,
      – зауважив Сердюк.

      Читайте також: Чи платитимуть українці за газ за ринковою ціною

      У підсумку, нова газова директива не збільшує шансів на продовження транзиту через українську ГТС – він однозначно буде поступово падати, впевнений експерт.

      "Відповідно до нового європейського енергетичного регулювання "Газпрому" доведеться "ділитися" власністю з європейськими трейдерами і це однозначно знижує рентабельність даного проекту для "Газпрому", але не вбиває його", – уточнив він.

      Нова директива захищає не стільки транзит через Україну, скільки європейських споживачів від загрози з боку газової монополії РФ. І запобігає шантаж у вигляді "закрутки" вентилів. Нова регуляція однозначно змусить "Газпром" підлаштовуватися під нові умови, підсумував Сердюк.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу, загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Загалом він має 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Газ Ринок газу Газпром
      Джерело: 24 канал
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