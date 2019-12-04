Транзит газу: Путін назвав умови України "неприйнятними"
Транзитний газовий контракт між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року, нового досі не уклали. Володимир Путін заявив, що РФ готова прокачувати газ в Європу лише на своїх умовах.
Володимир Путін під час зустрічі з президентом Сербії у Москві наголосив, що пропозиції України щодо нового контракту з 1 січня 2020 року для Росії "неприйнятні", пише "ТАСС".
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Правда, умови, які нам пропонують українські транзитери, можливі, вони економічно неприйнятні для нас поки. Але я сподіваюсь, що це позиція, яку вони запитують, і вдасться позиції якось погодити,
– сказав лідер РФ.
Загалом Путін заявив про бажання продовжувати транзит по території України у наступному році.
Зауважимо, що 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.
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Газові переговори між Україною та Росією: що треба знати
- Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. У пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
- "Нафтогаз" не збирається пробачати Росії 22 мільярди доларів.
- Тим часом російський "Газпром" уже відмовився постачати Україні газ напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- "Нафтогаз" пропонував "Газпрому" віддати 3 мільярди доларів за Стокгольмський арбітраж прямими поставками газу.
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