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      Транзит газу: Путін назвав умови України "неприйнятними"

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      Путін назвав умови України "неприйнятними" щодо нового транзитного контракту / tass.ru

      Транзитний газовий контракт між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року, нового досі не уклали. Володимир Путін заявив, що РФ готова прокачувати газ в Європу лише на своїх умовах.

      Володимир Путін під час зустрічі з президентом Сербії у Москві наголосив, що пропозиції України щодо нового контракту з 1 січня 2020 року для Росії "неприйнятні", пише "ТАСС".

      Читайте також: Газові переговори: Росія відповіла Україні на дату наступної зустрічі

      Правда, умови, які нам пропонують українські транзитери, можливі, вони економічно неприйнятні для нас поки. Але я сподіваюсь, що це позиція, яку вони запитують, і вдасться позиції якось погодити,
      – сказав лідер РФ.

      Загалом Путін заявив про бажання продовжувати транзит по території України у наступному році.

      Зауважимо, що 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.

      До теми: Якою буде ціна на газ до кінця опалювального сезону: рішення уряду

      Газові переговори між Україною та Росією: що треба знати 

      • Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. У пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
      • "Нафтогаз" не збирається пробачати Росії 22 мільярди доларів.
      • Тим часом російський "Газпром" уже відмовився постачати Україні газ напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • "Нафтогаз" пропонував "Газпрому" віддати 3 мільярди доларів за Стокгольмський арбітраж прямими поставками газу.

      Зверніть увагу: Без контракту з РФ у лютому та березні можуть виникнути проблеми з газопостачанням, – Оржель

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Газ Нафтогаз Газовий конфлікт Газовий контракт Газпром Володимир Путін
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