Транзит російського газу через Україну: "Нафтогаз" готує договори з "Газпромом" – деталі

У "Нафтогазі" відзначили прогрес у газових переговорах між Україною та Росією. Також у компанії заявили, що вони займаються напрацюванням договорів з детальними умовами.

Проаналізувавши протокол що транзиту газу, який уклали на урядовому рівні представники України та ЄС, у "Нафтогазі" привітали визнання з боку РФ необхідності виконувати рішення арбітражів. Також у компанії відзначили намір Кремля продовжувати транспортування газу до Євросоюзу через територію України.

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У "Нафтогазі" додали, що вони працюють над текстами угод, які передбачено протоколом. Зокрема, мовиться про:

угоду щодо врегулювання взаємних претензій;

договір про організацію транзиту між "Нафтогазомом" і "Газпромом";

договір бронювання потужностей між "Нафтогазом" та компанією "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Водночас ОГТСУ продовжує узгодження тексту договору про взаємодію операторів мереж з представниками "Газпрому". У "Нафтогазі" зауважили, що укладення такого договору є першим кроком для створення технічної можливості для продовження транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Також у "Нафтогазі" додали, що вони:

проводитимуть переговори з "Газпромом" і іншими залученими сторонами для узгодження детальних юридичних і комерційних умов;

як і раніше, діятимуть у інтересах компанії та України як свого акціонера та надійного транзитера газу до Європи;

робитимуть все залежне, щоб транзит газу до ЄС територією України продовжився 1 січня 2020 року (попередній контракт спливає 31 грудня 2019 року).

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