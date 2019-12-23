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      Транзит російського газу через Україну: "Нафтогаз" готує договори з "Газпромом" – деталі

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      У "Нафтогазі" розповіли про підготовку договорів з "Газпромом" / Соцмережі

      У "Нафтогазі" відзначили прогрес у газових переговорах між Україною та Росією. Також у компанії заявили, що вони займаються напрацюванням договорів з детальними умовами.

      Проаналізувавши протокол що транзиту газу, який уклали на урядовому рівні представники України та ЄС, у "Нафтогазі" привітали визнання з боку РФ необхідності виконувати рішення арбітражів. Також у компанії відзначили намір Кремля продовжувати транспортування газу до Євросоюзу через територію України.

      Важливо! У "Нафтогазі" оприлюднили деталі нового газового контракту між Україною та Росією

      У "Нафтогазі" додали, що вони працюють над текстами угод, які передбачено протоколом. Зокрема, мовиться про:

      • угоду щодо врегулювання взаємних претензій;
      • договір про організацію транзиту між "Нафтогазомом" і "Газпромом";
      • договір бронювання потужностей між "Нафтогазом" та компанією "Оператор ГТС України" (ОГТСУ). 

      Водночас ОГТСУ продовжує узгодження тексту договору про взаємодію операторів мереж з представниками "Газпрому". У "Нафтогазі" зауважили, що укладення такого договору є першим кроком для створення технічної можливості для продовження транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

      Також у "Нафтогазі" додали, що вони:

      • проводитимуть переговори з "Газпромом" і іншими залученими сторонами для узгодження детальних юридичних і комерційних умов;
      • як і раніше, діятимуть у інтересах компанії та України як свого акціонера та надійного транзитера газу до Європи;
      • робитимуть все залежне, щоб транзит газу до ЄС територією України продовжився 1 січня 2020 року (попередній контракт спливає 31 грудня 2019 року).

      До теми! Контракт про транзит газу: Кабмін опублікував текст протоколу зустрічі

      Що треба знати про переговори щодо транзиту газу

      • За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, натомість у Росії пропонували лише на 1 рік.
      • Водночас Кремль вимагає, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
      • Зокрема, у "Газпромі" заявили, що вони відмовляються постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" ж кажуть, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які є винною Росія.
      • Також у "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
      • Господар Кремля Володимир Путін наголосив, що Росія є готовою постачати газ до Європу лише на своїх умовах. А у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
      • Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
      • Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.
      • Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
      • Потім раунд переговорів пройшов у Берліні. На ньому сторони попередньо домовилися про нібито продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.
      • Підписали ж сторони протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог у Мінську 20 грудня. 
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Газпром Газ Газовий контракт Нафтогаз Ринок газу Україна – Росія Новини Росії Газовий конфлікт
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