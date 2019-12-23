Транзит російського газу через Україну: "Нафтогаз" готує договори з "Газпромом" – деталі
У "Нафтогазі" відзначили прогрес у газових переговорах між Україною та Росією. Також у компанії заявили, що вони займаються напрацюванням договорів з детальними умовами.
Проаналізувавши протокол що транзиту газу, який уклали на урядовому рівні представники України та ЄС, у "Нафтогазі" привітали визнання з боку РФ необхідності виконувати рішення арбітражів. Також у компанії відзначили намір Кремля продовжувати транспортування газу до Євросоюзу через територію України.
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У "Нафтогазі" додали, що вони працюють над текстами угод, які передбачено протоколом. Зокрема, мовиться про:
- угоду щодо врегулювання взаємних претензій;
- договір про організацію транзиту між "Нафтогазомом" і "Газпромом";
- договір бронювання потужностей між "Нафтогазом" та компанією "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).
Водночас ОГТСУ продовжує узгодження тексту договору про взаємодію операторів мереж з представниками "Газпрому". У "Нафтогазі" зауважили, що укладення такого договору є першим кроком для створення технічної можливості для продовження транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Також у "Нафтогазі" додали, що вони:
- проводитимуть переговори з "Газпромом" і іншими залученими сторонами для узгодження детальних юридичних і комерційних умов;
- як і раніше, діятимуть у інтересах компанії та України як свого акціонера та надійного транзитера газу до Європи;
- робитимуть все залежне, щоб транзит газу до ЄС територією України продовжився 1 січня 2020 року (попередній контракт спливає 31 грудня 2019 року).
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Що треба знати про переговори щодо транзиту газу
- За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, натомість у Росії пропонували лише на 1 рік.
- Водночас Кремль вимагає, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
- Зокрема, у "Газпромі" заявили, що вони відмовляються постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" ж кажуть, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які є винною Росія.
- Також у "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Господар Кремля Володимир Путін наголосив, що Росія є готовою постачати газ до Європу лише на своїх умовах. А у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
- Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
- Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.
- Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
- Потім раунд переговорів пройшов у Берліні. На ньому сторони попередньо домовилися про нібито продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.
- Підписали ж сторони протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог у Мінську 20 грудня.