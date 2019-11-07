Транзит російського газу: Україна готується постачати газ з Румунії

"Укртрансгаз" провів модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники", що на Одещині. Вона дозволить здійснювати постачання газу з Молдови та Румунії у випадку, якщо Росія перекриє транзит газу з 1 січня 2020 року.

Станція здатна забезпечити остачання близько 4 мільйонів кубометрів газу в реверсному режимі, тобто зі сторони Румунії та Молдови до України, повідомили у пресслужбі "Укртрансгазу".

До теми: Договір з Росією про газ потрібен, але можна й обійтися, – Міненергетики

У звичайному ж режимі станція транспортує до Молдови 70 мільйонів кубометрів газу на добу.

У перспективі станцію "Гребеники" планують використовувати для постачання до України газу з Болгарії та Греції. Крім цього, у діяльності станції зацікавлені Румунські газодобувні компанії.

Що відомо про новий транзитний контракт між Україною та РФ?

Його досі немає. Переговори сторін тривають, але через різні умови дійти згоди не можуть. Як минули останні – читайте тут. Загалом Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.

Новий контракт Україні потрібен через те, що старий закінчиться 31 грудня 2019 року. Тим часом, "Газпром" уже офіційно відмовився постачати Україні газ.

Зверніть увагу: Новий позов "Нафтогазу" проти "Газпрому": що вимагає Україна

Росія заявила про 2 умови для нового контракту: Україна має відмовитися від судових позовів (йдеться про 22 мільярди доларів) і поновити закупівлю газу РФ. Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв уже заявив, що не збирається "понять и простить" Росії цю суму. Натомість у Кремлі всі позови України називають "абсурдними".

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

До речі: У "Нафтогазі" розповіли, що буде з українською ГТС після запуску "Північного потоку-2"