Трапилася пожежа у відділку поліції в центрі Одеси: що кажуть правоохоронці
У відділенні поліції Приморського району Одеси трапилася пожежа. Правоохоронці кажуть, що вогню не було. Однак ЗМІ повідомляють, що все ж відбулося загоряння, яке довелося гасити.
Джерело:24 канал
Про цю подію журналістам 24 каналу розповіли в Поліції Одещини. Внаслідок інциденту у відділку на вулиці Грецька, 42, ніхто не постраждав.
До теми В Одесі сталася пожежа в обласному архіві – фото
Більше про пожежу
- Це трапилося через коротке замикання проводки
- Внаслідок цього відбулося задимлення.
- Правоохоронці змогли ліквідувати пожежу власними зусиллями.
- Тому до пожежників не зверталися.
- Видання "Думская" повідомляє, що це трапилося у внутрішньому дворі відділку.
- За даними журналістів, проводка там таки загорілася.
Розташування Приморського відділку поліції / Карта google
Поділитися новиною