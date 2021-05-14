Трапилася пожежа у відділку поліції в центрі Одеси: що кажуть правоохоронці

У відділенні поліції Приморського району Одеси трапилася пожежа. Правоохоронці кажуть, що вогню не було. Однак ЗМІ повідомляють, що все ж відбулося загоряння, яке довелося гасити.

Про цю подію журналістам 24 каналу розповіли в Поліції Одещини. Внаслідок інциденту у відділку на вулиці Грецька, 42, ніхто не постраждав.

До теми В Одесі сталася пожежа в обласному архіві – фото

Більше про пожежу

Це трапилося через коротке замикання проводки

Внаслідок цього відбулося задимлення.

Правоохоронці змогли ліквідувати пожежу власними зусиллями.

Тому до пожежників не зверталися.

Видання "Думская" повідомляє, що це трапилося у внутрішньому дворі відділку.

За даними журналістів, проводка там таки загорілася.

Розташування Приморського відділку поліції / Карта google