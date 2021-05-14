Трапилася пожежа у відділку поліції в центрі Одеси: що кажуть правоохоронці

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У відділенні поліції Приморського району Одеси трапилася пожежа. Правоохоронці кажуть, що вогню не було. Однак ЗМІ повідомляють, що все ж відбулося загоряння, яке довелося гасити.

Джерело:

24 канал

Про цю подію журналістам 24 каналу розповіли в Поліції Одещини. Внаслідок інциденту у відділку на вулиці Грецька, 42, ніхто не постраждав.

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Більше про пожежу

  • Це трапилося через коротке замикання проводки
  • Внаслідок цього відбулося задимлення.
  • Правоохоронці змогли ліквідувати пожежу власними зусиллями.
  • Тому до пожежників не зверталися.
  • Видання "Думская" повідомляє, що це трапилося у внутрішньому дворі відділку.
  • За даними журналістів, проводка там таки загорілася.

Розташування Приморського відділку поліції / Карта google

Зверніть увагу! В Одеському аеропорту приблизно о 7 ранку 14 травня в руках у пасажира задимівся багаж. Співробітники аеропорту вивели чоловіка та почекали, допоки він не загасив його. Після цього він кинув багаж та побіг на свій рейс.