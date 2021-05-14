Трапилася пожежа у відділку поліції в центрі Одеси: що кажуть правоохоронці

У відділенні поліції Приморського району Одеси трапилася пожежа. Правоохоронці кажуть, що вогню не було. Однак ЗМІ повідомляють, що все ж відбулося загоряння, яке довелося гасити.
Джерело:24 канал
Про цю подію журналістам 24 каналу розповіли в Поліції Одещини. Внаслідок інциденту у відділку на вулиці Грецька, 42, ніхто не постраждав.
До теми В Одесі сталася пожежа в обласному архіві – фото
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- Це трапилося через коротке замикання проводки
- Внаслідок цього відбулося задимлення.
- Правоохоронці змогли ліквідувати пожежу власними зусиллями.
- Тому до пожежників не зверталися.
- Видання "Думская" повідомляє, що це трапилося у внутрішньому дворі відділку.
- За даними журналістів, проводка там таки загорілася.
Розташування Приморського відділку поліції / Карта googleЗверніть увагу! В Одеському аеропорту приблизно о 7 ранку 14 травня в руках у пасажира задимівся багаж. Співробітники аеропорту вивели чоловіка та почекали, допоки він не загасив його. Після цього він кинув багаж та побіг на свій рейс.