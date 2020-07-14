Вдень 14 липня важливу трасу, яка об'єднує Київ і Одесу та веде до моря, перекрили близько 170 людей і заблокували весь рух. Річ у тім, що люди протестували проти перенесення центру ОТГ з їхнього села до сусіднього. Тим часом поліція вже відкрила через це кримінальну справу.

Мітингували люди через те, що центр місцевої ОТГ хочуть перенести із села Бузівка на Черкащині до сусідньої Соколівки. Про це повідомляють журналісти "Прямого" з місця події.

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Траса "Київ – Одеса" з'єднує великі промислові, адміністративні й культурні центри України з морськими портами та зонами відпочинку. Влітку вона особливо завантажена та нерідко скута заторами з машин, що їдуть на море.

Відео з обуренням від таких відпочивальників одразу ж з'явилося у соцмережах.

Люди зазначають: дорога була заблокована, затори розтяглися на десятки кілометрів. Дехто вирішив об'їжджати трасу полем – однак і там потрапив у затори.

У соцмережах очевидці, які застрягли в заторах на трасі, також писали: люди мітингували проти карантину. Однак у руках в них були плакати із закликом переглянути межі ОТГ і звернути увагу на поділ.

Протестующие против карантинных мер перекрыли трассу Одесса - Киев. pic.twitter.com/eVL04KGQo0 — Сергей из Киева. (@SergUA63) July 14, 2020

Зрештою на місце викликали поліцейських, які відкрили кримінальну справу і розблокували рух. За фактом блокування вони відкрили провадження за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України – Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства.

Де розташоване село Марійка, у якому влаштували протест – дивіться карту