На трасі біля Дніпра сталася ДТП з автобусом та 2 вантажівками: водія фури госпіталізували

19 травня 2021 , 09:41
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Джерело:

ДСНС

Вранці 19 травня на трасі Харків – Перещепино сталася масштабна аварія. Зіштовхнулись дві вантажівки та автобус з пасажирами. Водія фури госпіталізували в реанімацію.

ДТП сталася у Новомосковському районі поблизу Дніпра. Під час потрійної аварії одна вантажівка в' їхала в електроопору, автобус вилетів в кювет. Водій другої фури, яка їхала по зустрічній смузі, зманеврував, але отримав серйозні травми.

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Як відбулась ДТП на трасі під Дніпром

  • Про ДТП повідомили до Служби порятунку о 05:20.
  • Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та в'їхав в опору. Він травмувався, але від госпіталізації відмовився.


Фура, через яку сталася аварія / Фото ДСНС

  • За ним їхав рейсовий автобус Neoplan "Каховка – Харків".
  • Ймовірно, він хотів уникнути зіткнення, через це спрямував автобус в кювет.
  • На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.


Автобус після аварії / Фото ДСНС

  • В цей момент на зустріч їхала вантажівка МАН.
  • Водіїй намагаючись уникнути аварії різко загальмував, зманеврував, його винесло на узбіччя через зустрічну смугу.


Водій вантажівки МАН в реанімації / Фото ДСНС

  • Він отримав важки травми. Медики діагностували закриту травму живота та внутрішньочерепну кровотечу.
  • Його доставили до реанімації Новомосковської лікарні.
  • Рух трасою перекрито до встановлення усіх деталей ДТП.

Місце аварії: відео очевидців

Автор: Вікторія Андрєєва