На трасі біля Дніпра сталася ДТП з автобусом та 2 вантажівками: водія фури госпіталізували

Вранці 19 травня на трасі Харків – Перещепино сталася масштабна аварія. Зіштовхнулись дві вантажівки та автобус з пасажирами. Водія фури госпіталізували в реанімацію.
ДТП сталася у Новомосковському районі поблизу Дніпра. Під час потрійної аварії одна вантажівка в' їхала в електроопору, автобус вилетів в кювет. Водій другої фури, яка їхала по зустрічній смузі, зманеврував, але отримав серйозні травми.
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Як відбулась ДТП на трасі під Дніпром
- Про ДТП повідомили до Служби порятунку о 05:20.
- Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та в'їхав в опору. Він травмувався, але від госпіталізації відмовився.
Фура, через яку сталася аварія / Фото ДСНС
- За ним їхав рейсовий автобус Neoplan "Каховка – Харків".
- Ймовірно, він хотів уникнути зіткнення, через це спрямував автобус в кювет.
- На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.
Автобус після аварії / Фото ДСНС
- В цей момент на зустріч їхала вантажівка МАН.
- Водіїй намагаючись уникнути аварії різко загальмував, зманеврував, його винесло на узбіччя через зустрічну смугу.
Водій вантажівки МАН в реанімації / Фото ДСНС
- Він отримав важки травми. Медики діагностували закриту травму живота та внутрішньочерепну кровотечу.
- Його доставили до реанімації Новомосковської лікарні.
- Рух трасою перекрито до встановлення усіх деталей ДТП.
Місце аварії: відео очевидців