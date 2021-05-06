На трасі Харків – Охтирка на ходу загорілась фура: фото, відео

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Вантажівка DAF 6 травня загорілася під часу руху на трасі Харків – Суми. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Через ДТП утворився серйозний затор.

Джерело:

ДСНС

На кадрах у відео очевидців видно, що горить кабіна вантажівки. На місце події негайно виїхали рятувальники з автоцистернами.

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Що відомо про інцидент

  • Загорілася фура близько 12 години дня.
  • Інцидент стався в районі села Горького Богодухівського району.
  • Водій побачив, що сталося загоряння та відчепив напівпричіп від автомобіля.
  • Це дозволило зберегти товар неушкодженим.
  • А потім він і сам вистрибнув з вантажівки, яку охопило полум'я.
  • Тому у цій ДТП ніхто не постраждав.
  • На місце події виїхали 2 відділення рятувальників, які гасили пожежу близько 30 хвилин.
  • Поліція наразі встановлює причину займання авто.
Зверніть увагу! Нещодавно на трасі Одеса – Київ сталася масштабна пожежа. Загорівся рейсовий автобус під час руху. Водій помітив дим та випустив пасажирів з транспорту. Вогонь швидко охопив автобус – він вигорів вщент, лишився тільки каркас.