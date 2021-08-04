Не минув і місяць: на трасі Київ – Одеса ліквідували зсув ґрунту

На трасі Київ – Одеса на 337 кілометрі відремонтували дорогу. Там стався зсув ґрунту 15 липня через постійні опади.

Про це повідомили 3 серпня. Проєкт реалізували у рамках кредитних угод з мікрофінансовими організаціями.

До теми На трасі Київ – Одеса обвалилася дорога: фото

Раніше не ремонтували

На відрізку вже нанесли дорожню розмітку та поклали бордюр. Також дорожні працівники встановили георешітку та геотекстиль. Вони відновили дорожній одяг, нанесли розмітку.

Дорожній одяг – те, з чого складається дорога: покриття, основа, додаткові шари і підстильний шар.

Зараз дорожні працівники ще вирівнюють дорогу. Також – вони відновлюють дренаж, оскільки через сильні опади він пошкодився.

Зазначають, що ділянку, де трапився зсув, побудували ще в 2006 році. Відтоді її не ремонтували. Лише намагалися утримати в належному стані.



На трасі Київ – Одеса ліквідували зсув ґрунту / Фото Укравтодору

Кошти на ремонт ділянки виділили Європейський банк реконструкцій та розвитку та Європейський інвестиційний банк. Оновити трасу Київ – Одеса мають теж за допомогою цих організацій.

Загалом ЄБРР та ЄІБ виділили Україні 600 мільйонів гривень кредитів. Однак гроші підуть ще на ремонт доріг у Черкаській, Кіровоградській і Миколаївській областях.

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