Перекинувся пасажирський автобус: аварія з потерпілими на трасі Одеса – Київ

Біля села Знам'янка на Одещині вночі 5 травня перекинувся мікроавтобус із пасажирами. Ймовірно, причиною був невдалий обгін фури. Як наслідок постраждали 2 людей.
Джерело:24 канал
Про це розповіли в поліції Одещини в коментарі 24 каналу. Перекидання трапилося на трасі Одеса – Київ.
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Детальніше про аварію
- Перевекинувся Volkswagen, який належить приватному перевізнику.
- Водій не впорався з керуванням та в'їхав у вантажівку, яка рухалася в попутному напрямку.
- Як наслідок поранення отримали 2 людей. водій і пасажирка.
- Їм знадобилася медична допомога, однак чи госпіталізували людей – невідомо.