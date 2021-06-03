У вантажівці нібито перевозили скляні банки. Про це повідомляють очевидці.

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Що відомо про аварію

  • ДТП сталася в районі "Фонтанки-3" на трасі Одеса – Південний 3 червня.
  • За попередньою інформацією, фура перекинулася внаслідок зіткнення з легковиком. Але на кадрах очевидців видно, що у аварію потрапили дві вантажівки.
  • Водії об'їжджають ділянку через приватний сектор.
  • На місці працюють правоохоронці. Інформації про постраждалих немає.
  • Користувачі у мережі скаржаться на переповнений приміський транспорт та духоту в салоні.

В Одесі перекинулась фура: дивіться відео

 