На трасі Одеса – Південний перекинулася фура зі скляними банками: фото, відео

3 червня 2021 , 10:06
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Джерело:

"Одесса Сейчас"

На трасі біля Одеси 3 червня сталася ДТП за участі двох фур. Від зіткнення одна з них перекинулась та повністю перекрила дорогу.

У вантажівці нібито перевозили скляні банки. Про це повідомляють очевидці.

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Що відомо про аварію

  • ДТП сталася в районі "Фонтанки-3" на трасі Одеса – Південний 3 червня.
  • За попередньою інформацією, фура перекинулася внаслідок зіткнення з легковиком. Але на кадрах очевидців видно, що у аварію потрапили дві вантажівки.
  • Водії об'їжджають ділянку через приватний сектор.
  • На місці працюють правоохоронці. Інформації про постраждалих немає.
  • Користувачі у мережі скаржаться на переповнений приміський транспорт та духоту в салоні.

В Одесі перекинулась фура: дивіться відео

 

Автор: Вікторія Андрєєва