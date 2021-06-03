На трасі Одеса – Південний перекинулася фура зі скляними банками: фото, відео

На трасі біля Одеси 3 червня сталася ДТП за участі двох фур. Від зіткнення одна з них перекинулась та повністю перекрила дорогу.
У вантажівці нібито перевозили скляні банки. Про це повідомляють очевидці.
До теми Потрійна ДТП на Набережно-Рибальській в Києві: авто влетіло у відбійник – фото
Що відомо про аварію
- ДТП сталася в районі "Фонтанки-3" на трасі Одеса – Південний 3 червня.
- За попередньою інформацією, фура перекинулася внаслідок зіткнення з легковиком. Але на кадрах очевидців видно, що у аварію потрапили дві вантажівки.
- Водії об'їжджають ділянку через приватний сектор.
- На місці працюють правоохоронці. Інформації про постраждалих немає.
- Користувачі у мережі скаржаться на переповнений приміський транспорт та духоту в салоні.
В Одесі перекинулась фура: дивіться відео