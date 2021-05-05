На трасі Одеса – Київ під час руху загорівся автобус із пасажирами: відео

На трасі Одеса Одеса–Київ загорівся автобус. Усі пасажири встигли вчасно вийти, а від транспорту залишився лише каркас. У мережі опублікували багато відео з місця.

Це трапилося приблизно о 14 годині. Поки офіційно цю подію не прокоментували.

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На відео з місця видно, що пасажири стояли на узбіччі неподалік від транспорту. Як повідомили в телеграм-каналі "Одеса INFO", вони всі встигли вийти вчасно, тому ніхто не постраждав.

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Із транспорту, який палав ішов чорний густий дим. Яка причина загоряння – невідомо.

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Згодом на місце події приїхали надзвичайники, які почали гасити вогонь. У мережі повідомляють, що це трапилося біля села Старі Маяки.

Розташування села, поряд з яким згорів автобус / Карта Google

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