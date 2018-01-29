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Травесті-діва Монро засудила реакцію Тіни Кароль щодо Зіанджи

17:43, сьогодні 6343 Читать новость на русском
Травесті-діва Монро
Травесті-діва Монро / Фото з відкритих джерел

Відома представниця українського шоу-бізнесу Діва Монро (Олександр Шевченко), яка першою заявила про себе, як трансгендерного представника шоу-бізнесу в Україні, написала гнівний допис про ситуацію, що виникла навколо екс-Бориса Апреля Зіанджи.

29 січня на телеканалі "1+1" вийшов перший випуск 8 сезону співочого шоу "Голос країни", де виступила співачка-траснгендер Зіанджа, яка в минулому була Борисом Апрелем.

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Незважаючи на те, що вона потрапила в команду продюсера Потапа, багатьом з користувачів не сподобалась реакція іншого тренера проекту – Тіни Кароль. Після виступу Зіанджі вона неоднозначно висловилась про зміну статі екс-Бориса Апреля.

У свою чергу Діва Монро вирішила заступитись за Зіанджу в Isntagram та порадила їй якнайшвидше повернутись в США.

Тримайся, красуне, зроби максимально можливе, дістань свої найсильніші і яскраві ноти і їдь назад. Тут ти Гуллівер або "поп-корн", як висловилася народна в латексі (Тіна Кароль, – "24"), предмет для глузувань, мішень для дартсу, але ніяк не для реалізації своїх бажань! Так історично склалося, на жаль,
– прокоментувала Монро.

Але своєю чергою зірка Тіна Кароль розставила крапки над "і", записавши відео, в якому пояснила, що означали її слова.

"Що мається на увазі під словом "фаст-фуд". Є у шоу-бізнесі таке поняття, як "хайп", "фаст-фуд" – це те, що тут і зараз. Актуально, це те, що тут і зараз приносить рейтинг. Фаст-фудом називають хайпові новини. Неважливо, який термін у них, головне, що вони тут і зараз створили прецедент. так от. Це був прецедент. І Потап, як продюсер, він майстер вести такі проекти", – пояснила Кароль.

Теги: LifeStyle Музика ЛГБТ Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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