Травми голови та численні переломи: як виглядають активісти після штурму наметового містечка

Після того, як правоохоронці штурмували наметове містечко під стінами Верховної ради, щонайменше 10 осіб отримали різноманітні травми. Одного з активістів медики терміново госпіталізували.

Як повідомили у "Русі визволення", чиї активісти і були у наметовому містечку, відомо про десять постраждалих мітингувальників. Їх доправили до міської клінічної лікарні Києва №17, ще одного медики забрали на операцію в Олександрівську клінічну лікарню.

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Зазначається, що у активістів виявлено травми голови, численні переломи рук та ніг. А у одного, окрім переломів та забоїв, діагностовано внутрішній крововилив.

Варто додати, що у поліції поки заявляють по шістьох постраждалих активістів та чотирьох правоохоронців, які звернулися за меддопомогою після сутичок.