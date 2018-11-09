Травмована Юлія Сахневич зізналась, чи вийде на паркет у чвертьфіналі шоу "Танці з зірками 2018"

Невдовзі глядачі дізнаються, хто ж став переможцем популярного шоу "Танці з зірками 2018". А поки ж чимало прихильників переживають за головних фаворитів проекту – Павла Вишнякова та Юлію Сахневич.

Причиною для тривоги стала травма танцівниці під час ефектного виступу. Юлія Сахневич серйозно пошкодила спину та ледь стояла в прямому ефірі "Танці з зірками 2018".

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Досі організатори не коментували, чи вийде танцівниця на паркет у 12 випуску. Сама Юлія Сахневич теж утримувалась від будь-якої заяви. Однак до шоу залишилось всього 2 днів, тому танцівниця відверто зізналась, як почувається після отриманої травми.

Хочу вам сказати величезне дякую за підтримку і переживання. Мені дуже приємно, повірте, це додає ще більше сил! Зі здоров'ям все гаразд і має бути ще краще! Зі спиною теж,

– заявила Юлія Сахневич.

Судячи з допису, танцівниця вийде на паркет та, як завжди, продемонструє ідеальні па зі своїм партнером – актором Павлом Вишняковим. До слова, пара має романтичні стосунки, які не приховує від громадськості.