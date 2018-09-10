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Травмований Іраклі Макацарія на "Танцях з зірками" станцював з бандажем на шиї

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Іраклі Макацарія і Яна Заєць
Іраклі Макацарія і Яна Заєць / 1plus1.ua/tanci-z-zirkami

Грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія минулого тижня серйозно травмував шию, через що його виступ на "Танцях з зірками" був під питанням. Але гарячий холостяк знайшов вирішення, аби не підвести своїх вірних шанувальників на проекті.

Для виконання танцю на тематику "50 відтінків кохання" Іраклі та його його вірна партнерка Яна Заєць станцювали пристрасне ча-ча-ча в ретро-постановці. Незважаючи на стильні костюми, шия Іраклі була зафіксована спеціальним бандажем. Під час виступу талановита пара навіть оголились, залишившись в одній білизні.

Читайте також: "Танці з зірками 2018" 3 випуск: як учасники шоу станцювали "50 відтінків кохання"


Виступ Іраклі Макацарії і Яни Заєць на "Танцях з зірками"

Бандаж, який Іраклі закріпив на шиї, не лише полегшував йому біль, а й додавав особливої родзинки у виступі.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

 

Нагадаємо, що минулого тижня під час репетиції з танцівницею Яною Заєць Іраклі Макацарія отримав травму та звернувся за допомогою до лікарів. Як показала магнітно-резонансна томографія, у нього були пошкоджені шийні хребці, через що лікарі не радили йому робити важкі фізичні навантаження.

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Варто додати, що його травму встигла прокоментувати екс-учасниця "Танців з зірками" Слава Камінська. Вона опублікувала курйозне фото, на якому постала оголеною з учасниками танцювального шоу "Танці з зірками" Іраклі Макацарією і Лесею Нікітюк.  Справа в тому, що від почату нового сезону проекту "Танці з зірками" на телеканалі "1+1" ще двоє учасників вже встигли отримати травми на паркеті. Спершу артистка Слава Камінська, впавши на репетиції, отримала травму спини, відтак не змогла брати участь у проекті та була дискваліфікована. Згодом телеведуча Леся Нікітюк показала поранені ноги від троянд та пошкоджену руку.

Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари.

Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників – у шоу візьме участь 14 пар.

Теги: Новини культури Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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