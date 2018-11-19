Травмований Ярмоленко зустрівся з фанатами "Вест Хему": фото

Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко разом з гравцем молодіжної команди Конором Ковентрі провели зустріч з уболівальниками клубу.

Український футболіст відповів на запитання уболівальників "Вест Хема" та провів із ними автограф- та фотосесію.

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Андрій Ярмоленко провів зустріч з вболівальниками

Нагадаємо, що в середині першого тайму матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах. У "Вест Хемі" вже дали відповідь щодо ступеня тяжкості травми українця: за інформацією керівника медичної служби клубу процес відновлення займе близько шести місяців.

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