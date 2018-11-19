14:43
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Травмований Ярмоленко зустрівся з фанатами "Вест Хему": фото

      133 Читать новость на русском
      Ярмоленко зустрівся з вболівальниками "Вест Хему"
      Ярмоленко зустрівся з вболівальниками "Вест Хему"

      Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко разом з гравцем молодіжної команди Конором Ковентрі провели зустріч з уболівальниками клубу.

      Український футболіст відповів на запитання уболівальників "Вест Хема" та провів із ними автограф- та фотосесію.

      Читайте також: Ярмоленко змусив партнера по команді співати гімн України: відео


      Андрій Ярмоленко провів зустріч з вболівальниками

      Нагадаємо, що в середині першого тайму матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах. У "Вест Хемі" вже дали відповідь щодо ступеня тяжкості травми українця: за інформацією керівника медичної служби клубу процес відновлення займе близько шести місяців.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      сьогодні , 14:00 Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      Тетяна Мартинюк 195
      Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
      сьогодні , 13:02 Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
      Юліана Вінтюк 9408
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      сьогодні , 12:01 Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      Павло Казарін 1663
      Вибори і гасла: як політики грають обіцянками і які найчастіше не виконують
      сьогодні , 10:45 Вибори і гасла: як політики грають обіцянками і які найчастіше не виконують
      Інна Жолобович 412
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Формула-1: Sauber презентує новий болід 2 лютого
       4 січня 2013 , 11:25
      Біатлон. Семеренко фінішувала 11-ю в перс’юті
       24 січня 2015 , 21:51
      Гюндоган, Вілшер, Коке - хто замінить Хаві?
       21 жовтня 2013 , 22:31
      Подяка з фронту від ультрас "Динамо". ВІДЕО
       21 червня 2014 , 09:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук