Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей

Травневі свята (читайте додаткові вихідні) от-от розпочнуться! А ви досі не знаєте як їх гарно провести? Пропонуємо взяти кілька додаткових вихідних днів і влаштувати собі невеличку, але незабутню відпустку. Ми зібрали кілька цікавих варіантів для мандрівок: максимально бюджетні, але небанальні.

У 2018 році довгі вихідні у травні в Україні випадають на 28 квітня – 1 травня (із суботи по вівторок включно). Якраз чудова нагода для подорожі. Крім того, у травні також матимемо додатковий вихідний 9 травня, в середу, та 28 травня, в понеділок.

Куди поїхати на травневі вихідні в 2018 році:

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Краків



Вся історична частина входить до спадщини ЮНЕСКО

Сусідня Польща – геть близько до західних областей України. А безвізовий режим робить ці мандрівки дуже простими. Усе, що вам треба – добратися до Кракова і насолоджуватися середньовічною красою міста.

Уся центральна частина міста занесена до спадщини ЮНЕСКО. Це вже говорить про те, що тут є що побачити! Неймовірний Вавельський замок з його охоронцем-драконом. Прекрасна Вісла, на берегах якої можна влаштувати пікніки. Безліч кнайп з місцевим пивом та смачнючою кухнею. А ще ціни, які для українців не смертельні.

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Чому сюди їхати саме на травневі? Це недалеко, безліч дешевих костелів, вистачить кількох днів, щоб все оглянути. А великим бонусом буде те, що зі Львова до Кракова зараз можна доїхати дуже дешево. Всього 9,5 євро у комфортабельному автобусі. Таку знижку дає LeoExpress з квітня по червень.

Мережа готелів AccorHotels пропонує дуже низькі ціни на проживання у якісних готелях Ibis Budget у різних містах Польщі. Можна знайти варіанти за 9 євро за двомісний номер.

Кишинів



Бюджетний варіант мандрівки на травневі свята

Столиця Молдови гостинно чекає туристів. Чудовий бюджетний варіант закордонного відпочинку на кілька днів. Місто розташоване на березі річки, що додає йому особливого шарму.

Ви зможете оглянути місто, випити чудового молдовського вина і відпочити на славу за гроші, доступні для українців.

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Приємним бонусом є бюджетне добирання. З Одеси до Кишинева можна доїхати прямим дизельним потягом. Поїзд сучасний, оснащений кондиціонером, відеоспостереженням та Wi-Fi. Тривалість поїздки – менше 4 годин. Ціна нижча, ніж автобусом. Хоча й автобусом з Одеси доїхати не так вже й дорого. А перед мандрівкою в Молдову можна насолодитися українською Одесою і навіть скупатися у морі. Адже у травні вже стартує сезон.

Туреччина



Туреччина дуже різна і прекрасна

Мрієте про пляжний відпочинок і справжнє "нічогонеробіння"? Тоді ваш варіант – гарячі тури в Туреччину. Відпочинок за принципом "усе включено" дає можливість розслабитися на повну. До того ж ви зможете помандрувати країною. Для цього можна скористатися екскурсіями, а можна й самостійно поїхати в омріяні місця. У Туреччині є що глянути поза готелем!

Тиждень відпочинку на середземноморському узбережжі Туреччини обійдеться від 200 доларів. Літаки літають з багатьох українських міст. Хоча зауважимо: якщо шукатимете тур через Київ: вибір переважно більший, а ціни дещо нижчі. Але в такому випадку доведеться подбати про квитки у столицю, з якими на вихідні переважно проблеми…

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Погода у травні в Туреччині чудова, вода і повітря вже теплі, але ще немає літньої спеки. Цей період ідеальний для відпочинку з дітьми, літнім людям, туристам, які важко переносять спеку.

Обирайте курорти поблизу гір, тоді ви зможете одночасно насолодитися і красою моря, і гір.

Туніс



Екзотичний Туніс стає все доступнішим

Екзотичний Туніс, який набирає все більшої популярності серед відпочивальників, також манить приємними знижками у травні. Ця країна дещо дорожча для відпочинку, ніж традиційні для українців Туреччина і Єгипет. Але, якщо ви хочете потрапити власне сюди, в травні це можна зробити дешевше.

Пакетні тури стартують від 350 доларів за тиждень. Травень – чудовий місяць для відпочинку в Тунісі, адже спекотне африканське літо не надто комфортне для українців.

ОАЕ



ОАЕ здивує сучасною архітектурою

Тепер з ОАЕ у нас безвізовий режим. Відпочивати тут навесні значно приємніше, аніж влітку. Ви можете пошукати гарячий тур у туристичних агенціях. Або ж самостійно спланувати поїздку.

Арабський лоукостер AirArabia пропонує переліт до Шарджі (15 км до Дубаю) з Києва за 124 євро. Такі ціни діють з квітня по жовтень. Тож травневі потрапляють під цю категорію.

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Якщо пляжний відпочинок не для вас, шукайте дешеві квитки з Еміратів у різні азіатські країни. Наприклад, автобусом можна добратися в Оман (візу можна отримати онлайн). В самих Еміратах теж є на що глянути! Неймовірно багата країна з прекрасними сучасними будівлями та екзотична для нас природа.

Туризм – одна з основних промислів цієї держави. Тож до туристів тут ставляться прекрасно. Окрім ідеального сервісу на пляжах, вас чекають розважальні центри та неймовірний шопінг.

Круїз вашої мрії



Лише уявіть ці краєвиди!

Цей варіант – на кінець травня (18 травня) і аж ніяк не назвеш бюджетним. Проте ціна вдвічі, а то й втричі нижча, аніж переважно коштують такі мандри. Отже розповідаємо по порядку.

Круїзна компанія Costa пропонує круїз по норвезьких фіордах. Вартість: 565 євро з харчуванням (при розміщенні у двомісній каюті).

Круїз стартує у німецькому місті Варнемюнде і триває 15 днів. Оскільки круїз починається 18 травня, є час знайти, чим добратися до Німеччини.

Зауважимо, круїз продається на французькій версії сайту Costa.

Єреван



Одне з найстаріших міст у світі

Мрієте про фантастичну столицю Вірменії? Є шанс у травні доволі дешево перелетіти туди прямо з Києва. Зручно, що не треба буде витрачати час на стиковки у різних містах. Тож цілком можна спланувати поїздку на кілька днів.

В української авіакомпанії МАУ є кілька варіантів рейсів Київ-Єреван за 128 євро. Перша дата – 10 травня. Є й інші варіанти впродовж місяця.

Якщо коротко про Єреван, то це одне з найдавніших міст, яке збереглося до наших днів. Дата заснування – 782 р. до н.е.! Частина міста розташована на вулканічному плато на північ, вздовж річки. Це неймовірне поєднання краси природи і архітектури.

Редакція 24 Каналу бажає вам незабутніх мандрів!