Треба готуватись до всіх сценаріїв: як має діяти Зеленський через загострення на Донбасі

Незалежно від сценарію агресії, ми зобов'язані показати нашу готовність до будь-яких загрозливих сценаріїв. Далі читайте російською.

Что должен делать Верховный Главнокомандующий

Но что не делает Владимир Зеленский? Что необходимо:

1. Во всех органах центральной власти и областных администрациях должны быть проведены учения по подготовке введения военного положения и по гражданской обороне, надо проверить готовность власти к действиям в особый период, порядок связи, взаимодействие, транспорт.

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2. Вооруженные силы должны провести маневры оперативных резервов на угрожаемых направлениях – это должно быть как минимум 5-6 батальонных тактических групп, обеспеченных топливом и боеприпасами. Необходима проверка боеготовности систем ПВО в ходе реального перемещения и выполнения учебно-боевых задач всеми комплексами.

3. Заслушать подготовку Гособоронзаказа-2021 года. До сих пор Гособоронзаказ не принят! Нам срочно необходимо загрузить промышленность плановой работой, в частности, необходимо расширение выпуска противотанковых управляемых ракет "Стугна" и "Корсар" с различными видами боевых частей. Необходимы экстренные закупки 120 мин для минометов и 152 мм артиллерийских снарядов для гаубиц.

– острая нехватка боеприпасов, запасов реально нет. К сожалению, закупки боеприпасов делаются просто мизерные, и совершенно не учитывают потребности войск.

4. Срочно перераспределить бюджет-2021 года, и часть средств всех правительственных фондов срочно пустить на закупки вооружений и снабжения, необходимых нам прямо сейчас.

Нам нужны срочные закупки:

а) беспилотников – всех, какие у нас есть;

б) тепловизионные приборы наблюдения и прицелы;

в) машины повышенной проходимости для командиров и расчетов систем вооружения.

5. Обеспечить резервом топлива воинские части, топлива критически не хватает. Закупить боевые части карточками для топлива для заправки на крупнейших заправочных сетях, это самый быстрый и логичный путь обеспечения войск качественным топливом, а не тем, что надо везти с далеких баз.

6. В рамках сотрудничества с США ускорить и увеличить объемы поставки радиостанций "Харрис" в войска.

7. Принять закон о территориальной обороне как добровольческого рода войск в составе ЗСУ, по образцу Литвы и Эстонии, для создания боеспособных добровольческих подразделений.

8. На передовую в зоны контактных боев и действия российских снайперов направить наиболее боеспособные подразделения, подготовленные для снайперской и контрснайперской работы – из состава Сил специальных операций ВСУ, СБУ, НГУ, добровольческого полка "Азов".

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9. Начать подготовку настоящей доктрины боевых действий и военной доктрины, которые бы основывались на реальных сценариях будущей войны. Все это можно принять в самое короткое время.

10. Президент обязан обратиться к нации с заявлением о недопустимости военного шантажа и о готовности Украины сражаться с агрессором, и рассказать об основных направлениях обороны страны, для которых необходима поддержка гражданского общества. Президент должен выступить в Верховной Раде перед лидерами фракций (за исключением пророссийских) с докладом о подготовке к обороне страны, ответить на вопросы. Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ обязаны выступить перед депутатами комитета по обороне с докладом и ответить на вопросы.

Президент обязан быть лидером в мобилизации страны.