Призначення голови Національного банку – сигнал для фінансових ринків та міжнародної спільноти.

Як я і писав раніше, на мою думку, це найкраще призначення з можливих на сьогоднішній день. Це realpolitik (реальна політика – прим.ред.).

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Відставка Смолія сколихнула ринки і створила велику невизначеність. Національний банк України критично важлива інституція для економіки. Вона не може залишатися без очільника. І зараз можна говорити про певну прогнозованість – зрозуміло, з ким працювати, у центрального банку є очільник.