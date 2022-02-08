Треба жорсткіше до виродка, – Піонтковський про реакцію Зеленського на "красуню" з вуст Путіна

Володимир Путін назвав Україну "своєю красунечкою" під час пресконференції з Еммануелем Макроном. Реакція Володимира Зеленського була дуже спокійною та м'якою.

Таку думку висловив в ефірі 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський. Він назвав Путіна виродком та закликав бути жорсткішим щодо нього.

До теми "Терпи, моя красунечко": як Путін маніпулював темою України на перемовинах із Макроном

До слова, Володимир Зеленський відреагував на зухвалу фразу президента Росії також під час пресконференції з Макроном.

Я дивився пресконференцію. Мені хотілося, щоб Зеленський жорсткіше відповів на хамство цього виродка. Напевно, він (Зеленський – 24 канал) просто дипломатична людина. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Піонтковський: Це варіант Каддафі

Він також вважає, що фраза "терпи, моя красунечко" – це варіант Муамара Каддафі. "Йому теж довелось приблизно 15 хвилин терпіти. Дуже необережно висловився Путін", – підсумував Піонтковський.

Режим Муаммара Каддафі повали понад 10 років тому за допомогою повстання. Каддафі тоді вбили.

Ефір Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на 24 каналі: дивіться відео

Зухвалі слова Путіна про "красуню": головне

Путін дозволив собі порівняти Україну з "красунечкою", якій треба "терпіти", коли говорили про мінські угоди. До слова, Кремль наполягає на власній інтерпретації цього документа.

У Кремлі потім взялися пояснювати слова президента Росії.

Володимир Зеленський вже 8 лютого відповів. Він погодився, що Україна – красуня, однак вона точно не належить Путіну.

Зеленський відреагував на зухвалі слова Путіна: дивіться відео