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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Треба було думати раніше – у США різко відповіли на застереження Росії щодо нових санкцій

07:36, сьогодні 17221 Читать новость на русском
У США прокоментували застереження Росії щодо нових санкцій
У США прокоментували застереження Росії щодо нових санкцій / Фото з вільних мереж

Радник колишнього віце-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер заявив, що російська еліта повинна була подумати перед тим, як вдиратися до Грузії й України.

Так Карпентер відреагував у своєму Twitter на заяву керівника одного з найбільших російських банків в Давосі.

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Андрій Костін, керівник російського банку ВТБ сказав, що додаткові санкції будуть рівноцінні війні. Вибач, приятелю, але ви всі мали подумати про це перед тим, як вторгатись до Грузії та України і нападати на нашу демократію,
– наголосив американець.

Андрій Костін, голова ВТБ та близький союзник російського президента Володимира Путіна, виступаючи в Давосі заявив: "Ми – на початку нових перегонів озброєння". "НАТО просить більше зброї і поширює озброєння в Європі і Росія відповість так само", – сказав Костін, повідомляє Business insider.

"Хто від цього виграє? Тільки генерали і ті, хто вироблятиме зброю", – сказав він.

ВТБ та "Сбєрбанк" – два найбільші банки Росії, якими головним чином володіє російський уряд і вони турбуються, що США можуть намагатись виключити їх з міжнародної платіжної системи Swift, йдеться в статті.

"Будь-які економічні санкції проти установ, особисто я вважаю, були б рівнозначними оголошенню війни. Я не бачу причин для посла Росії залишатись в Вашингтоні після цього або американському послу залишатись...", – додав Костін.

Окрім того, росіянин наголосив, що відносини США та Росії лише погіршуються.

Гадаю, що це гірше, ніж ситуація часів Холодної війни, і що це дуже небезпечно. Гадаю, Америка грає з вогнем, тому що відносини йдуть від поганих до гірших, і ми за це не відповідаємо,
– підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство фінансів США оприлюднило розширений список заборон через агресію Росії на Сході України. До списку потрапила 21 фізична особа та 21 організація.

Натомість, у Держдумі РФ заявили, що нові санкції США проти Росії є ще одним деструктивним кроком, який погіршує ситуацію в російсько-американських відносинах.

Теги: Санкції Новини політики Новини України Новини США Новини Росії Давос
Джерело: 24 Канал
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