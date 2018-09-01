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Треба бути готовими до вторгнення: чим Україна зможе протистояти Росії в Азовському морі

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За останні три місяці росіяни посилили свою міць в Азовському моры й тепер перевірять майже всі цивільні судна. Одна з версій – Росія хоче виторгувати Дніпровську воду для Криму. Україна ж заявила , що не терпітиме такого нахабства.

За останні три місяці акваторія Азовського моря перетворилася на військово-морський плацдарм. Тут проводять навчання та зупиняють усі без виключення торгові кораблі.

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Такі висновки зробили аналітики неурядової організації "Майдан закордонних справ" спільно з ресурсом BlackSeaNews.

Треба бути готовими до вторгнення. Про відновлення переговорного процесу з Росією щодо делімітації і демаркації кордонів згадувати не має сенсу,
– заявив Андрій Клименко головний редактор інтернет-ресурсу BlackSeaNews.

Українська ж Азовська флотилія складається з прикордонних катерів, призначення яких – патрулювання, а не морський бій. Тому армія територіальну оборону покладає на авіацію та артилерію. Цього літа об єднанні сили відпрацювали саме такі сценарії.

Прикордонники зазначають, що такої активності та нахабства, яку зараз демонструють росіяни, ніколи ні від кого більше не бачили. Бойові позиції РФ впритул підходять до українських берегів, лише за серпень було біля 50 таких випадків.

"Ситуація в Азовському морі залишається складною. Щодня на відстані 10 морських миль ми спостерігаємо російські прикордонні катери", – сказав начальник прес-служби Маріупольського прикордонного загону Артем Поляков.

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Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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