Треба чекати ще більшої любові до диктаторів, включаючи Путіна, – Яковина про звільнення Болтона

Дональд Трамп звільнив радника з питань нацбезпеки Джона Болтона, який активно підтримував Україну та критикував Кремль. Цей політик відомий двома речами: розкішними вусами, які в США більше ніхто не носить, а також максимально войовничими поглядами у зовнішній політиці.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" сказав журналіст Іван Яковина.

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За його словами, Болтон багато разів виступав за посилення відносин з Північною Кореєю, Росією, Китаєм, Венесуелою та Іраном. Останні дві країни він вважав за необхідне розбомбити і ввести туди війська.

Також Болтон вимагав припинити дружбу Трампа з Володимиром Путіним, хотів максимально жорстких санкцій проти Китаю і припинення "дурнуватої пародії на діалог з Кім Чен Ином".

Пам'ятайте, до речі, як Трамп пішки зайшов в Північну Корею з Південної? Він тоді сказав, що це – історична подія. Щоб "вусатий яструб" Болтон не заважав цій події, його на той час відправили аж до Монголії,

– розповів Яковина.

Відеоблогер нагадав: Дональд Трамп якось сказав, що якби робив все так, як хоче Болтон, то США вели б ще чотири додаткові війни.



Дональд Трамп і Джон Болтон

"Щодо Афганістану у Болтона були ті ж погляди. Він говорив, що з талібами взагалі нема про що домовлятися. Їх треба забомбити до майже повного знищення, а потім просто виводити війська. Не треба у них питати дозволу і про щось з ними домовлятися", – розповів журналіст.

Якщо ж вони почнуть виникати і намагатися наступати, то для цього у США завжди є бойові безпілотники з високточними ракетами. Вони швидко приведуть до тями будь-якого таліба. Ну а коли Трамп не тільки почав переговори, але і покликав лідерів терористів в США, Болтон вже не витримав і написав заяву про відставку,

– зазначив Яковина.

"З його куцих коментарів стало ясно, що він вважає президента майже зрадником Батьківщини. Людиною, яка торгує своєю країною і її інтересами направо і наліво, аби отримати ще один президентський термін. Будемо сподіватися, що він скоро вивалить весь компромат на Трампа в своїй книзі. Зазвичай саме так чинять усі колишні співробітники президента США", – сказав Яковина.

Ну а від США зараз треба чекати ще більшої любові до диктаторів в усьому світі, включаючи Володимира Путіна. Як би хто не ставився до Болтона, він був незалежним голосом в адміністрації США,

– підсумував журналіст.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир" за 13 вересня:

Що Болтон казав про Україну?



Болтон активно критикував слабку реакцію президента США Барака Обами на початок агресії Росії в Україні та війни на Донбасі. Він закликав владу надати Києву озброєння та сприяти швидшому вступу України до НАТО.



При цьому, він активно критикував Росію та ї президента Володимира Путіна. Коли підконтрольні Кремлю бойовики збили малайзійський "Боїнг-777" рейсу МН17 над Донбасом, Болтон пропонував дати стратегічну відповідь Москві. Вона передбачала наближення України до членства в НАТО та перекриття доступу до фінансових ринків США для російських банків.



Наприкінці серпня 2019 року Болтон приїхав в Україну та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і секретарем РНБО Олександром Данилюком. Вони обговорювали співпрацю у сфері безпеки та оборони, реформування Збройних сил та підготовку до зустрічі українського лідера з Трампом.