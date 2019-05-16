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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Треба "плавно передати" владу Зеленському: про що говорили посли G7 з Порошенком

      1427 Читать новость на русском
      Петро Порошенко зустрівся із послами G7
      Петро Порошенко зустрівся із послами G7 / Адміністрація Президента

      Посли країн "Великої сімки" порадили чинному президенту України Петру Порошенку "плавно передати" владу новообраному гаранту Володимиру Зеленському. На їхню думку, це дозволить Україні продовжити шлях реформ.

      Під час зустрічі вони також відзначили досягнення Порошенка на займаній посаді. Зокрема, говорили про реформи та прогрес у цьому питанні. Наприклад, наголосили на успішному реформуванні банківського сектору та націоналізації "Приватбанку". Обговорили й те, які кроки забезпечать розвиток країни у подальшому. 

      Читайте також: Чому Порошенко і Зеленський обидва не праві

      "Україна сьогодення немає нічого спільного з Україною 2014 року. І ми усі розуміємо ваш особистий внесок в цьому прагненні. Ви наблизили Україну до Європейського Союзу", – зазначив глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

      У свою чергу Порошенко подякував за "потужну підтримку" та закликав країни "Великої сімки" та Євросоюз і надалі триматись цієї позиції, оскільки Росія складає небезпеку не тільки для нашої країни, а для всієї Європи. 

      Також президент висловив сподівання, що санкційна політика проти РФ продовжиться і країни G7 зможуть посприяти звільненню захоплених Росією українських моряків. 

      "Я звертаюсь до вас з проханням продовжити підтримку України, особливо враховуючи ситуацію з безпекою. Продовжити підтримку нашої країни на шляху реформ. Це є надзвичайно важливим", – сказав Порошенко. 

      Це була остання зустріч Порошенка з послами країн "Великої сімки" як президента України. 

      Зазначимо, що інавгурацію нового Президента України Володимира Зеленського народні депутати перетворили на трилер. Народні депутати досі сперечаються щодо дати інавгурації й реєструють постанови про це. Пропонують 17 травня, 19, 20, 26, 28-ме та навіть 3 червня. Наразі 7 пропозицій! Сам Володимир Зеленський хоче 19-го.

      Чому все так складно? Після оприлюднення результатів виборів, Верховна Рада має 30 днів, аби призначити дату інавгурації новообраного президента. В нашому випадку – до 3 червня. Але призначає саме Рада. Втім спочатку всі постанови має розглянути профільний комітет, рекомендувати лише одну дату, після того питання виносять на розгляд у сесійну залу. У разі якщо сесійна зала провалює голосування, дату одноосібно призначає голова парламенту.


      Коли має відбутися інавгурація Зеленського

      blog_ava
      У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
      сьогодні
      11122
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Новини політики Петро Порошенко Велика сімка
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