Треба "плавно передати" владу Зеленському: про що говорили посли G7 з Порошенком

Посли країн "Великої сімки" порадили чинному президенту України Петру Порошенку "плавно передати" владу новообраному гаранту Володимиру Зеленському. На їхню думку, це дозволить Україні продовжити шлях реформ.

Під час зустрічі вони також відзначили досягнення Порошенка на займаній посаді. Зокрема, говорили про реформи та прогрес у цьому питанні. Наприклад, наголосили на успішному реформуванні банківського сектору та націоналізації "Приватбанку". Обговорили й те, які кроки забезпечать розвиток країни у подальшому.

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"Україна сьогодення немає нічого спільного з Україною 2014 року. І ми усі розуміємо ваш особистий внесок в цьому прагненні. Ви наблизили Україну до Європейського Союзу", – зазначив глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

У свою чергу Порошенко подякував за "потужну підтримку" та закликав країни "Великої сімки" та Євросоюз і надалі триматись цієї позиції, оскільки Росія складає небезпеку не тільки для нашої країни, а для всієї Європи.

Також президент висловив сподівання, що санкційна політика проти РФ продовжиться і країни G7 зможуть посприяти звільненню захоплених Росією українських моряків.

"Я звертаюсь до вас з проханням продовжити підтримку України, особливо враховуючи ситуацію з безпекою. Продовжити підтримку нашої країни на шляху реформ. Це є надзвичайно важливим", – сказав Порошенко.

Надзвичайно вдячний країнам Великої сімки та ЄС за потужну підтримку України протягом 5 останніх років. Під час сьогоднішньої зустрічі з послами країн закликав посилювати підтримку реформ в Україні та підтримку у відновленні суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. pic.twitter.com/abBrpMbVqg — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 травня 2019 р.

Це була остання зустріч Порошенка з послами країн "Великої сімки" як президента України.

Зазначимо, що інавгурацію нового Президента України Володимира Зеленського народні депутати перетворили на трилер. Народні депутати досі сперечаються щодо дати інавгурації й реєструють постанови про це. Пропонують 17 травня, 19, 20, 26, 28-ме та навіть 3 червня. Наразі 7 пропозицій! Сам Володимир Зеленський хоче 19-го.