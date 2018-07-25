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"Треба почекати, щоб пил осів": радник Кремля пояснив, чому Путін не поспішає їхати у Білий дім

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Чергова зустріч Трампа і Путіна може відбутися не у Вашингтоні
Чергова зустріч Трампа і Путіна може відбутися не у Вашингтоні / Al-Arabiya

Президент Росії Володимир Путін поки не прийняв запрошення Дональда Трампа приїхати восени до Вашингтона на другий американо-російський саміт.

За словами радника глави Кремля Юрія Ушакова, "є інші варіанти, які два президенти можуть розглянути для проведення нової зустрічі", передає La Croix.

Читайте також: Трамп розповів, що з нетерпінням чекає другої зустрічі з Путіним

"Можуть бути й інші міжнародні форуми, в яких візьмуть участь Трамп і Путін", заявив Ушаков 24 липня, уточнивши, що одним із таких варіантів може бути саміт лідерів "Великої двадцятки" в Аргентині в кінці листопада.

Ви знаєте, яка атмосфера запанувала в Америці навколо підсумків зустрічі (Трампа і Путіна в Гельсінкі – "25"), зараз треба почекати, щоб пил осів, а потім можна буде в діловому ключі всі ці питання обговорювати, але не зараз,
пояснив російський чиновник.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Обидва лідери наголосили, що задоволені результатами перемовин. Водночас у США різко розкритикували риторику та поведінку Трампа під час саміту.

Проте не встигло невдоволення стихнути, як американське суспільство сколихнула нова звістка: прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що главі Кремля надіслано запрошення на нову зустріч із лідером США, яку Трамп хоче провести восени у Вашингтоні.

Теги: Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Новини США Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
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