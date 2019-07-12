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      "Треба поговорити" та скандал з телемостом з Росією: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"

      81 Читать новость на русском
      Політанатомія
      Політанатомія / 24 канал

      Про першу "розмову" Володимира Зеленського з Путіним, скандал навколо телемосту з російськими пропагандистами, який таки відбудеться, "сміттєву люстрацію", яку президент влаштував посадовцям і зашквари Ради, яка сьогодні провела останнє засідання цього скликання – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.

      У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.

      Читайте також: Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.

      Сьогодні до студії 24 каналу завітають:

      • Галина Янченко – кандидат в депутати від партії "Слуга народу";

      • Леонід Швець – політичний оглядач;

      • Руслан Сидорович – народний депутат від "Самопомочі";

      • Микола Давидюк – кандидат в депутати від партії "Голос".

      Завантажуйте додаток Телепортал, щоб голосувати в прямому ефірі.
      Дивіться онлайн-трансляцію на Facebook i YouTube.

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      Теги: Новини України Телеміст Newsone і Росія24 Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Верховна Рада Слуга народу Партія Голос Самопоміч Люстрація
      Джерело: 24 канал
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