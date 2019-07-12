"Треба поговорити" та скандал з телемостом з Росією: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"
Про першу "розмову" Володимира Зеленського з Путіним, скандал навколо телемосту з російськими пропагандистами, який таки відбудеться, "сміттєву люстрацію", яку президент влаштував посадовцям і зашквари Ради, яка сьогодні провела останнє засідання цього скликання – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.
У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.
Читайте також: Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.
Сьогодні до студії 24 каналу завітають:
• Галина Янченко – кандидат в депутати від партії "Слуга народу";
• Леонід Швець – політичний оглядач;
• Руслан Сидорович – народний депутат від "Самопомочі";
• Микола Давидюк – кандидат в депутати від партії "Голос".
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