Треба прибрати усе це політичне сміття, – Садовий про перші результати виборів президента

Коментуючи результати Національного екзит-полу, за якими на виборах переміг шоумен Володимир Зеленський, мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий зауважив, що український політичний істеблішмент "помножено на нуль", і дуже багато політиків вертаються у XX століття, тому що перед нами – зовсім інші реалії.

Відповідно до даних Національного екзит-полу щодо другого туру виборів президента України-2019, перемогу здобув шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський – 73,0%. Натомість чинний президент Петро Порошенко здобув лише 25,5% голосів. Схожими є і перші результати виборів від ЦВК – після підрахунку 5,96% голосів Володимир Зеленський наразі отримав 72,00% голосів, а Петро Порошенко – 25,68%.

За словами Андрія Садового, Зеленський отримав надзвичайно великий вотум довіри, але це і надзвичайно великі очікування, які сьогодні є перед ним.

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Загалом на нас чекає велике прибирання. Ми маємо тиждень часу до Великодня, і нам треба прибрати усе це політичне сміття, увесь це бруд який було вилито на наші голови впродовж останніх місяців. Це неможливо, треба об’єднувати країну. Дуже велика праця – перед нами сьогодні,

– підкреслив міський голова Львова.

Як переконує він, щодо результатів голосування у нього були певні очікування, що щось буде не дуже прогнозоване.

"Думаю, це – рекорд світу. Я не знаю жодної іншої країни світу, де було б щось подібне. І тут чесно кажучи, ці дебати, вони також відіграли свою роль, тому що, якби Петро Олексійович виконував би те, про що говорив упродовж останніх тижнів, то були би зовсім інші результати", – каже Садовий.

Зокрема, він пригадав розмову у 2015 році, коли йому говорили, якби не війна, то цю би владу звели – настільки великими були ці протестні настрої.

"Ніхто нікому не дасть зійти з того курсу, яким сьогодні йде держава. Тому що народ є настільки накрученим – ми заплатили життям сотень тисяч людей, на війні. Тому я хотів би дати людям розуміння, що все буде гаразд. Тільки треба буде дуже багато працювати", – вважає лідер "Самопомочі".

Водночас він зауважив, що переможець має дуже мало часу.

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"Я би хотів, щоби вони потиснули один одному руки, щоби ми почали дійсно бути парламентсько-президентською країною", – наголосив політик.

Щодо рішень, які має ухвалити новообраний гарант, то це, передусім закон про президента.

Дуже важливо якнайшвидше ухвалити закон про президента. Треба і захистити інституцію, і дати можливість питати з нього, якщо він починає "запливати за буйки". "Самопоміч" вже такий закон розробила, і ми від завтра почнемо його дебатувати в парламенті,

– констатував Садовий.

Член штабу Володимира Зеленського Олександр Данилюк розповів, що зараз вони мають завершити формування команди та починати вже входити в курс справ.

"Ключові кроки вже озвучував Володимир Зеленський. В нього буде декілька ініціатив законодавчих, зокрема, закон щодо імпічменту, щодо зняття недоторканності. Але якщо говорити про фокус, то, звичайно, ключовим він буде на боротьбі з корупцією. Є декілька ініціатив, спрямованих на перезапуск антикорупційних інституцій. Минулого тижня було створено Антикорупційний суд. Треба, щоб він почав працювати якомога скоріше. Подамо закони стосовно стимулювання, наприклад, викриття корупції. Звичайно, буде запуск судової та реформи правоохоронних органів. Ключовою є реформа СБУ", – повідомив він.

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента? Лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського