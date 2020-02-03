Треба пройти ще декілька кіл пекла, – Садовий про справу проти нього

Мер Львова Андрій Садовий в ефірі 24 каналу розповів про справу проти нього, місцеві вибори, децентралізацію та вибори на Донбасі.

Про справу проти Садового

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що САП взяли ще півроку на розслідування справи проти нього. Мова йде про нібито неринковий продаж землі у селищі Рясне європейській компанії CTP.

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"САП не звернулися до суду щоб продовжити моє особисте зобов'язання. Вони взяли ще пів року – тобто чотири року їм мало – щоб цю справу розслідувати. Що вони будуть робити – не знаю", – сказав мер Львова.

Він додав, що його адвокати, користуючиь законом, допитають, усіх, хто проводив оцінку.

Думаю, що ми будемо мати дуже цікавий фактаж, тому що я переконаний, що був тиск на ті структури, які на замовлення прокуратури робили ті чи інші висновки. Тому що земля була продана містом за максимально вискою ціною. Щоб ви розуміли: 52 мільйона поступили в бюджет міста,

– наголосив Садовий.

Він підкреслив, що компанія СТР сплачує податки, але не може нічого реалізувати. До того ж, псується імідж всієї країни.

"А твердження, що це не львівська земля саме відпало. Навіть прокурори розуміють, що це абсурд", – додав Садовий.

Ми живемо у дуже цікавий час, коли треба всьому світу говорити: "Люди, приходьте сюди, створюйте робочі місця". І це говорять президент, прем'єр. А от прокуратура говорить: "Ні-ні, не йдіть в Україну, бо ви можете щось не те робити". Я оптиміст, але розумію, що мені треба буде ще певні кола пекла пройти,

– підсумував мер Львова.

Скільки грошей втратив Львів за чотири роки справи проти Садового

За словами Садового, місто втратило не лише гроші, а й робочі місця, адже компанія CTP планувала розбудувати там сучасну промзону – індустріальний парк.

Це 3 тисячі робочих місць, які не створені. Це податки – десятки мільйонів гривень, які регулярно не поступають в бюджет. І сама інвестиція, яка планувалася до 100 мільйонів євро, також не зроблена,

– зазначив міський голова Львова.

Він додав, що наразі всі комунікації підведені, земля є, а інвестор досі не може зайти, тому що САП вимагає, аби угода була розірвана.

Мер Львова наголосив, що така ситуація буде відлякувати інвесторів від України.

Будуть обходити десятою дорогою, і всім своїм скажуть, що "боронь Боже". Тому що витратите час, гроші, здоров'я – і будете мати море проблем,

– підкреслив Садовий.

Що відомо про справу проти Садового

► 21 листопада 2019 САП оголосила Андрію Садовому підозру у справі стосовно будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Йде мова про кримінальне провадження 2015 року, розслідуючи яке правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року допитували в Генпрокуратурі.

► За версією прокуратури, міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень.

► 27 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Садовому запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень. Що у 50 разів менше від того, що вимагали прокурори.

► САП не заспокоїлися і вже 4 грудня в Апеляційному суді вимагали все ж підвищити розмір застави до 50 мільйонів.

► Апеляційний суд скасував повністю заставу і змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. З того часу пройшло два місяці, і жодних нових позовів від САП немає.

Про необхідність місцевих виборів

Львівський мер переконаний: якщо провести дочасні вибори весною, то восени 2020 року потрібно проводити регулярні, як це записано в законодавстві. А це – додаткові витрати бюджетних грошей, тому добре, що у владі відмовились від ідеї дострокових місцевих виборів. Водночас, за його словами, зараз у багатьох містах України фактичною "владою" є представники криміналітету.

Читайте детальніше про позицію Садового щодо місцевих виборів.

Про загрозу виборів на Донбасі

Садовий вважає, що вибори на тимчасово окупованих територіях України можуть проводитись лише за українським законодавством та після виведення російських найманців. Для цього потрібен тиск на РФ з боку США, Франції та Німеччини. За його словами, вибори теоретично можуть відбутись, однак, люди – зазомбовані і вибирати вони будуть явно не проукраїнськи налаштовані сили. Тож ці вибори можуть розірвати Україну.

Більше про думку політика щодо проведення місцевих виборів в ОРДЛО – читайте тут.

Про законопроєкт щодо децентралізації

У грудні 2019 року президент України вніс до Верховної Ради законопроєкт зі змінами до Конституції щодо децентралізації влади. Згодом профільний комітет повернув законопроєкт на доопрацювання, а вже новий варіант відкликав сам Зеленський. У документі, зокрема, йшлося про те, що префект, який має бути замість керівника області, мав право зупиняти будь-яке рішення органів місцевого самоврядування. За його ініціативи президент міг усувати будь-якого голову на невизначений термін. За словами Садового, фактично це – узурпація влади, але в межах чинного законодавства.

Що думає Андрій Садовий про децентралізацію в Україні – читайте у матеріалі.

Про погрози журналістам у Львові

Наприкінці 2019 року псевдоактивісти, які відомі участю в земельних аферах, почали погрожувати журналістам львівського видання Zahid.net Андрію Дрозді та Марті Когут. Міський голова Львова підкреслив, що буде допомагати та підтримувати тих журналістів та громадських діячів, які мають сміливість говорити правду та йдуть вперед. Крім цього, Садовий зазначив, що впродовж 2016-2019 років поліція та прокуратура Львівщини були під впливом криміналітету. Зокрема правоохоронці часто використовували людей, які пройшли війну.

Детальніше про залякування львівських журналістів та реакцію Садового – читайте тут.