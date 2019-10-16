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      Треба шукати "золоту середину" між пропозиціями галузі та уряду, – Гетманцев про закон №1210

      39 Читать новость на русском
      Данило Гетманцев
      Данило Гетманцев / 5.ua

      У регіонах України вже почали страйкувати співробітники гірничодобувної галузі.

      У разі ухвалення законопроєкту №1210 в нинішній редакції – залізорудні підприємства почнуть втрачати по 8,5 млрд грн на рік. Із підрахунками фахівців погодився і голова профільного податкового комітету. Визнає – треба шукати компроміс.

      Ми розглянули пропозиції від галузі, від уряду – ми вважаємо що десь треба знайти "золоту середину", бо вони між собою домовитися не можуть,
      – зазначив Данило Гетманцев.

      Тим часом в регіонах України вже почали страйкувати – співробітники гірничодобувної галузі в Кривому Розі дням вийшли під міськраду із закликом не допустити схвалення цього законопроєкту. Впевнені, що різке підвищення ренти негативно позначиться на їхніх зарплатах, або й взагалі залишить людей без роботи.

      Нагадаємо, подані до ВР фракцією "Слуга народу" проєкти законів №1210 і №1210-1 передбачають значне зростання вартості видобутку і переробки залізної руди в Україні. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

      В результаті, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче ніж в Росії в 9 разів. Цим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку. Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти цих законопроєктів.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Данило Гетманцев
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