Треба "вирубати" під три чорти електрику в Росії, – Макаревич про блокування Telegram

Російський музикант та лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич саркастично прокоментував ситуацію з відключенням у Росії месенджера Telegram. Так, музикант запропонував "вирубати" у країні електрику.

Про це Макаревич написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я вважаю, якщо напівзаходи зі знищення Telegram нічого не дають – треба діяти простіше і радикальніше: вирубати під три чорти електрику в країні. А що, хмиз у народу є, витримають. Залишити ток тільки на ядерній кнопці і на телефоні в Кремлі – раптом Трамп зателефонує?", – мовиться у дописі музиканта.

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Нагадаємо, 16 квітня суд дозволив Роскомнадзору заблокувати Telegram у Росії. При цьому Творець месенджера Павло Дуров заявив, що його сервіс почне використовувати вбудовані механізми для обходу блокування. І вже через кілька годин після початку блокування, яке відбулося 17 квітня, весь Telegram продовжив роботу без будь-яких обмежень на території Росії.