"Треба якось влаштувати життя": у Путіна зробили цинічну заяву щодо псевдовиборів на Донбасі

У Кремлі не бачать зв'язку між порушенням мінських домовленостей і псевдовиборами на окупованому Донбасі. МЗС Росії стверджує, що усе це нібито продиктовані виключно "необхідністю поповнення вакууму влади".

Про це заявила представник МЗС Росії Марія Захарова, пише ТАСС.

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Так, у російському відомстві вважають, що незаконні вибори до окупаційних адміністрацій, призначені на 11 листопада, ніяк не пов’язані із мінськими домовленостями.

Очевидно, що в цих умовах вибори продиктовані необхідністю поповнення вакууму влади після загибелі лідера (проросійських бойовиків – 24 канал) Олександра Захарченка та недопущення загострення обстановки,

– сказала Захарова.

Вона наголошує, така ситуація могла б негативно позначитися не тільки на життєдіяльності регіону, а й на всьому процесі врегулювання конфлікту на окупованому Донбасі. Захарова також звинуватила у ситуації Київ через його нібито "блокаду регіону і погрози застосування сили" з його боку.

"Питання про проведення виборів вирішувати народу Донбасу – людям треба якось облаштовувати і регулювати власне життя", – додала представниця російського МЗС.

Захарова також згадала про відкрите засідання Ради Безпеки ООН, скликане для обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу. Як писав 24 канал, тоді країни-члени відхилили на голосуванні пропозицію Росії заслухати представницю окупаційної адміністрації Олени Кравченко.

Відмова надати слово безпосередньо жителям Донбасу не залишає сумнівів в ангажованості західних підходів,

– стверджує вона.

При цьому Захарова наголосила, що російська сторона "продовжує докладати послідовних дипломатичних зусиль" для вирішення цієї неприйнятної ситуації.

Нагадаємо, вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. До відповідної заяви долучилися Британія, Франція, Польща, Нідерланди, Італія, Швеція, Бельгія та Німеччина.

Що таке "мінські угоди"?"Мінський протокол" або "Мінська тристороння угода", "Мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.