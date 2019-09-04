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      Треба змінити систему, – словацький політик про децентралізацію в Україні

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      Звільнення Кличка
      Звільнення Кличка / gettyimages

      У Києві розгорівся конфлікт навколо звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

      Цю ситуацію в прямому ефірі 24 каналу прокоментував словацький політик, заступник прем'єр-міністра і міністр економіки в 1998–2002 роках Іван Міклош.

      Читайте також: Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА

      "Я не юрист, тому не можу сказати, чи законне це рішення. Найважливіше – це те, що ця проблема є системною. В тому сенсі, що треба змінити систему так, щоб була сильніша децентралізація", – зазначив експерт.

      Вона буде більш ефективніша, коли правляча посада, яка вибрана жителями в цьому регіоні, буде сильніша, ніж повноваження голови міської адміністрації, який призначений президентом,
      – наголосив Іван Міклош.

      Що таке децентралізація?Загалом це процес передачі певних (часто значних) повноважень та права розпоряджатися власним бюджетом від центральних державних органів до органів місцевого самоврядування.

      "Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. Але люди можуть впливати на якість цих послуг лише тоді, коли відповідальні за їх надання перебувають поруч", – так мовиться у засадах політики децентралізації в Україні.

      За його словами, треба змінити закон, щоб була справжня децентралізація, а значить посилення повноважень вибраних керівників. 

      У Словаччині так не було, бо там була справжня децентралізація. Там всі місцеві повноваження і регіональні виконували люди, яких вибрали,
      – згадав політик.

      Що відомо про звільнення Кличка? 4 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Відповідне звернення уряд направив Президенту України Володимиру Зеленському.

      За словами прем'єра Олексія Гончарука, немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика та досі існують групи, які сильно впливають на діяльність адміністрації.

      Віталій Кличко вже відреагував на рішення Кабміну та сказав, що його звільнення є незаконним, неконституційним, недемократичним та суперечить місцевому самоврядуванню.

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      Теги: Новини України Децентралізація Віталій Кличко КМДА Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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