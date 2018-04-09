Треба знайти формулу: Гройсман про підвищення ціни на газ в Україні
Кабінет міністрів опрацьовує формулу ціни на газ для українців, як аб враховувала соціальні та економічні фактори.
Про це розповів прем’єр міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Кабміну.
Гройсман нагадав, що у сезоні 2017 – 2018 років ціни на газ в Україні не підвищували.
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Але на майбутні періоди ми маємо знайти формулу, яка буде запобігати необ’єктивним цінам всередині країни. Я наголошую на тому, що треба дивитися на соціальний аспект, соціальний фактор, який може вплинути на погіршення якості життя громадян,
– сказав Гройсман.
Джерело: 24 Канал
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