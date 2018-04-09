Треба знайти формулу: Гройсман про підвищення ціни на газ в Україні

Кабінет міністрів опрацьовує формулу ціни на газ для українців, як аб враховувала соціальні та економічні фактори.

Про це розповів прем’єр міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Кабміну.

Гройсман нагадав, що у сезоні 2017 – 2018 років ціни на газ в Україні не підвищували.

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Але на майбутні періоди ми маємо знайти формулу, яка буде запобігати необ’єктивним цінам всередині країни. Я наголошую на тому, що треба дивитися на соціальний аспект, соціальний фактор, який може вплинути на погіршення якості життя громадян,

– сказав Гройсман.