Трендова стрижка сезону на прикладі зірок: фото

Якщо ви готові кардинально змінити стиль – розпочніть із стрижки. Зверніть увагу на сміливий пікс-боб – саме ця зачіска є модною цього сезону.

Стрижка пікс-боб характерна короткими пасмами на скронях і на потилиці та довгим чубчиком, що візуально додає об'єм навіть тонкому волоссю.

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Перш, ніж обрізати свої коси, перегляньте кілька варіантів зіркових стрижок у такому стилі.

Дженіфер Лоуренс

Лілі Колінс

Рене Зільвегер

Крістен Стюарт

Ельза Патакі

Майлі Сайрус