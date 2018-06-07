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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Трендова стрижка сезону на прикладі зірок: фото

311 Читать новость на русском
Модна стрижка літа 2018
Модна стрижка літа 2018 / 24 Канал

Якщо ви готові кардинально змінити стиль – розпочніть із стрижки. Зверніть увагу на сміливий пікс-боб – саме ця зачіска є модною цього сезону.

Стрижка пікс-боб характерна короткими пасмами на скронях і на потилиці та довгим чубчиком, що візуально додає об'єм навіть тонкому волоссю.

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Перш, ніж обрізати свої коси, перегляньте кілька варіантів зіркових стрижок у такому стилі.

Дженіфер Лоуренс

Лілі Колінс

Рене Зільвегер

Крістен Стюарт

Ельза Патакі 

Майлі Сайрус

Теги: LifeStyle Мода Краса
Джерело: 24 Канал
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