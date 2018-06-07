Трендова стрижка сезону на прикладі зірок: фото
Якщо ви готові кардинально змінити стиль – розпочніть із стрижки. Зверніть увагу на сміливий пікс-боб – саме ця зачіска є модною цього сезону.
Стрижка пікс-боб характерна короткими пасмами на скронях і на потилиці та довгим чубчиком, що візуально додає об'єм навіть тонкому волоссю.
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Перш, ніж обрізати свої коси, перегляньте кілька варіантів зіркових стрижок у такому стилі.
Дженіфер Лоуренс
Лілі Колінс
Рене Зільвегер
Крістен Стюарт
Ельза Патакі
Майлі Сайрус
Джерело: 24 Канал
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