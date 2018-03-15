Трендові купальники 2018: модні варіанти
Модні експерти порталу Who What Wear визначили, що в новому сезоні 2018 буде модне бікіні зі спущеними плечима.
Цей тренд запустила відома американська модель, переможниця конкурсу Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо. Дівчина уже встигла відпочити на Багамських островах і покрасуватися на пляжі у такому бікіні.
Читайте також: 5 прикладів зіркових образів, як носити шкіряні штани навесні
Тому експерти вважають, що саме ця форма купальника буде на піку популярності цього літа.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі