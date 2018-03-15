Трендові купальники 2018: модні варіанти

Модні експерти порталу Who What Wear визначили, що в новому сезоні 2018 буде модне бікіні зі спущеними плечима.

Цей тренд запустила відома американська модель, переможниця конкурсу Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо. Дівчина уже встигла відпочити на Багамських островах і покрасуватися на пляжі у такому бікіні.

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Тому експерти вважають, що саме ця форма купальника буде на піку популярності цього літа.