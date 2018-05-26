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Трендовий манікюр літа 2018: яскраві ідеї у фото

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Трендовий манікюр літа 2018: яскраві ідеї у фото
Трендовий манікюр літа 2018: яскраві ідеї у фото / Фото з відкритих джерел

Вже за 5 днів нас зустрічатиме літо, тому пора забути про ніжні весняні манікюри, а розбавити свій образ яскравими кольорами та актуальними трендами.

Цього року одним з трендових технік для створення манікюру стала техніка "paintpoint". Вона передбачає використання найрізноманітніших поєднань кольорів з мінімалістичними вкрапленнями.

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Також ще одним модний трендом є поєднання різних варіацій малюнків та узорів на нігтях. Тобто чим сміливіший дизайн – тим краще! Ви можете писати важливі слова, малювати контури ваших улюблених квітів, символів модних брендів чи геометричних фігур.

Дайте волю вашій фантазії і ви точно не залишитесь не поміченими.

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Теги: LifeStyle Поради Краса
Джерело: 24 Канал
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