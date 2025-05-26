Арабіка чи робуста: у чому різниця та як це впливає на смак кави

У виборі кави є неймовірна кількість нюансів. Важливо добре орієнтуватись у цьому, щоб зробити правильний вибір.

Арабіка і робуста – це не просто два види кавових зерен, а два різні підходи до того, якою може бути кава. 24 Канал розповідає про різницю між ними.

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Чим вони відрізняються

Арабіка вважається більш вишуканою: її смак м’якший, часто з фруктовими, квітковими або ягідними нотами, а аромат – складний і насичений. У ній менше кофеїну, приблизно від 0,8 до 1,4%, що робить її менш гіркою і більш делікатною. Зовні зерна арабіки мають видовжену форму і хвилясту центральну борозенку. Вирощується вона зазвичай у гірських районах – від 600 до 2000 метрів над рівнем моря – і потребує м’якого клімату, тому коштує дорожче.

Робуста, навпаки, міцніша і гіркіша, з "землистим" або "горіховим" присмаком, часто з легкою терпкістю. У ній удвічі більше кофеїну – до 2,7% – що робить її більш бадьорою, а також стійкішою до шкідників і хвороб. Зерна робусти кругліші, з прямою борозенкою.



Арабіка та робуста – це види кавових зерен / Фото Pexels

Вона невибаглива до умов вирощування, росте на нижчих висотах і в спекотніших регіонах, зокрема в Африці. Це пояснює її нижчу ціну і широке використання в розчинній каві або для додавання щільності та крему в еспресо-сумішах.

Вибір між арабікою і робустою залежить від того, що ви очікуєте від кави. Якщо важливий аромат і складність смаку – вам більше підійде арабіка. Якщо шукаєте міцність і заряд енергії – варто спробувати робусту. А якщо хочете збалансований варіант, зверніть увагу на бленди: у них арабіка додає глибини, а робуста – сили та стійкої пінки.

Новий тренд у здоровому харчуванні – додавання особливого інгредієнта в каву для підтримки молодості, рекомендований особливо під час перименопаузи та менопаузи. Він не змінює смак кави, але не є повноцінним джерелом білка.