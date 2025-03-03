"Фарадей" на станції "Академік Вернадський": що відомо про найпівденніший бар у світі

Бар "Фарадей" на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" – це не лише унікальний заклад, а й найпівденніший бар на планеті. Розташований у самому серці Антарктиди, він привертає увагу як полярників, так і туристів.

Це місце, що поєднує затишок класичного британського пабу та унікальну атмосферу одного з найвіддаленіших куточків планети. 24 Канал розповідає історію найпівденнішого бару у світі.

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Як з'явився бар "Фарадей"

Історія бару почалася ще за часів, коли станція належала Великій Британії та носила ім'я "Фарадей". Після завершення її будівництва у теслярів залишилося трохи деревини, і вони вирішили створити невеликий паб у традиційному англійському стилі.

У 1996 році Велика Британія передала станцію Україні, і разом із нею українським полярникам дістався цей унікальний заклад.

Усі меблі у барі є дерев'яними та ручної роботи. Загалом він виглядає як невелика кімната з трьома столиками та сімома місцями для відвідувачів. Головною реліквією закладу є монета номіналом 1 фунт стерлінгів, вмонтована у барну стійку. Саме за цю символічну суму Україна отримала станцію "Академік Вернадський".

Барна стійка в барі Фарадей / Фото Daily Mail

Що подають у "Фарадеї"

Фірмовим напоєм у барі "Фарадей" є "Вернадівка" – настоянка, виготовлена за фірмовим рецептом на зібраному полярниками самогонному апараті. Також тут можна знайти традиційні вино та пиво.

Зауважимо, що жінок у барі алкоголем пригощають безкоштовно, проте з однією умовою – вони мають подарувати бармену предмет своєї спідньої білизни. Колекція цих предметів прикрашає інтер’єр закладу.

Колекція бюстгальтерів у барі / Фото V. Zurfluh

Як полярники проводять час в барі "Фарадей"

Саме у барі "Фарадей" полярники можуть зібратися у вихідні, щоб зіграти у більярд чи дартс. Ба більше, приміщення бару навіть слугувало виборчою дільницею під час українських президентських та парламентських виборів.

До слова, британські експерти Джоел Харрісон і Нейл Рідлі включили його до списку найкращих барів усіх континентів, назвавши його найкращим у Антарктиді.

Однак туристи можуть відвідати бар здебільшого влітку, коли погодні умови дозволяють дістатися станції. Узимку ж температура в Антарктиді може опускатися до -60 градусів.

У барі "Фарадей" можна зіграти в більярд або дартс / Фото Lewnwdc77