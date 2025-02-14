Мариновані яйця до пива: як приготувати культову закуску Метью Макконагі з фільму "Джентльмени"

Фільм "Джентльмени" можна сміливо назвати одним з найбільш стильних серед робіт режисера Ґая Річі. Глядач поринає у фільм з першої сцени, де Міккі Пірсон, якого зіграв Метью Макконагі, замовляє пиво з маринованими яйцями.

Для багатьох мариновані яйця звучить як сумнівна закуска до пива. Однак бармен Роман Нагорний розвіяв цю думку й поділився рецептом, пише 24 Канал.

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Як приготувати мариновані яйця з фільму "Джентльмени"

Виявилося, що мариновані яйця – це неймовірно смачна і проста в приготуванні закуска до пива. Її легко приготувати вдома з таких інгредієнтів:

вода – 150 мілілітрів,

соєвий соус – 200 мілілітрів,

оцет – 40 мілілітрів,

цукор – 3 столові ложки,

часник – 1 штука,

цибуля – 1 штука,

імбир – 50 грамів,

перець, конжут, кориця.

Отже, щоб приготувати закуску, яйця (перепелині) ставимо варитись на вогонь і водночас починаємо готувати маринад.

Поєдунємо цибулю, часник, імбир, гострий перець, корицю, кунжут, горошковий перець, воду та соєвий соус. Як розповів бармен, за бажанням можна додати ще соуси.

Як приготувати мариновані яйця з фільму "Джентльмени": дивіться відео

Маринад ставимо на вогонь і додаємо три ложки цукру, але до кипіння не доводимо.

Зварені яйця слід почистити та скласти у банку, після чого залити маринадом. У кінці потрібно додати оцет і залишити яйця у холодильнику на три дні.

Цікаво, що Метью Макконагі розповів, що не любить пиво й бари, але надає перевагу коктейлям. Однак американський актор зазначив, що не відмовляє собі в тому, щоб з'їсти варені яйця.

Водночас Г'ю Грант, який зіграв приватного детектива Флетчера у фільмі "Джентльмени", зізнався, що не може пройти повз бар і любить випити пива.